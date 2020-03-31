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Шемберас: «Самый красивый и зрелый футбол ЦСКА показывал в 2008 году»

сегодня, 09:26

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне спортивный директор «Жальгириса» Дейвидас Шемберас порассуждал о том, какой состав «армейцев» на его памяти был самым сильным.

Я, может быть, сейчас кого-то удивлю, но соглашусь с некоторыми экспертами и болельщиками, которые считают, что самый красивый и зрелый футбол наша команда показывала вообще в 2008 году. Хотя в том сезоне мы даже не стали чемпионами. Но вот играли потрясающе! Один разгром «Спартака» — 5:1 — чего стоит. Поэтому моё мнение – ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2009/2010 – для многих это в первую очередь потрясающий матч-спектакль «армейцев» на «Олд Траффорд»? Ещё бы – такая игра! Вести на последних минутах против «Манчестер Юнайтед» на его поле 3:1 – дорогого стоит. Немногим командам это удавалось. Жаль, не удержали победу, позволили хозяевам сравнять счёт. Было очень обидно. Но всё равно это достижение – 3:3 на «Олд Траффорд»!

А ещё я бы вспомнил матч последнего тура — решающий поединок в Турции против «Бешикташа». Мы вырвали победу в самой концовке благодаря голу Жени Алдонина – 2:1. А первый мяч Милош Красич забил с моей передачи.

Ранее Шемберас рассказал о дружеских отношениях со своим бывшим партнёром по команде - хавбеком «Ростова» Павлом Мамаевым.

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Все комментарии
armeec_
armeec_
сегодня в 10:03
Помню тот год, ужасно не стабильный ЦСКА. Глупейшие потери очков с командами из низа таблицы, ЦСКА лишил себя Чемпионства. Плюс в команде были тёрки с Бразильцами, а так же блестящие появление Алана Дзагоева.
А так же прервалась серия со Спартаком. где практически все ставили на ЦСКА, но это дерби, такое бывает.
Год весёлый, но не самый зрелищный, имхо.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:55
Хорошие были времена....Один подбор игроков чего стоил!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:39
"Один разгром «Спартака» — 5:1- чего стоит" Да что же такое. Географические соседи только 2 матча помнят (остальные видимо не интересны), ну поистине народная команда. Правда помню времена, когда "Спартак" выносил всех налево и направо, в Российском чемпионате. Я только личное мнение, полнейший кайф от финала со "Спортингом", просто красавцы. Грешным делом после 0-1 засомневался, что доживу до первого ЕК в истории России. Но выдюжили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:35
Тогда ЦСКА был силен!!!
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