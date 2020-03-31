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Виллиан: «Думаю, что секрет успеха „Ливерпуля“ в постоянстве»

сегодня, 07:52

Полузащитник «Челси» Виллиан высказал своё мнение о причинах успехов «Ливерпуля» в последних сезонах.

Я думаю, что секрет [успеха «Ливерпуля»] заключается в постоянстве. Тренер работает в этом клубе на протяжении уже почти пяти лет. И когда вы придерживаетесь такого постоянства, то можете завоёвывать трофеи.

Они одержали серию важных побед, что говорит о зрелости команды. Вам нужно время, чтобы добиваться целей, и у «Ливерпуля» уже долгое время один тренер и одна философия.

Команда та же самая, сменились только один-два человека, основная часть состава сохранилась. Это касается и «Манчестер Сити», где давно работает Гвардиола и всегда одна и та же философия.

Виллиан также заявил, что хотел бы остаться в АПЛ. Его контракт с «Челси» истекает этим летом.

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