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Уильямс: «Трент всем открыл глаза на то, что всё возможно благодаря труду»

сегодня, 15:24

Полузащитник «Ливерпуля» Неко Уильямс поделился впечатлениями от выступлений за первую команду «мерсисайдцев», а также высоко отозвался о защитнике Тренте Александере-Арнольде.

Даже не мог вообразить, что так быстро получу шанс в основе «Ливерпуля». Сейчас я просто принимаю это, схватываю как можно больше. Это невероятно тренироваться и играть в лучшей команде мира.

Успех Трента? Он всем открыл глаза на то, что все возможно благодаря тяжелой работе и самоотдаче. Трент был в Академии с юности, прошел через все команды. Теперь Трент, очевидно, один из лучших правых защитников мира, он играет потрясающе.

Недавно о Тренте высоко отозвался бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд

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cska minus
cska minus
сегодня в 16:01
В Сегу дома на диване он играет потрясающе...
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