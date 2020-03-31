Уильямс: «Трент всем открыл глаза на то, что всё возможно благодаря труду»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился впечатлениями от выступлений за первую команду «мерсисайдцев», а также высоко отозвался о защитнике .

Даже не мог вообразить, что так быстро получу шанс в основе «Ливерпуля». Сейчас я просто принимаю это, схватываю как можно больше. Это невероятно тренироваться и играть в лучшей команде мира.

Успех Трента? Он всем открыл глаза на то, что все возможно благодаря тяжелой работе и самоотдаче. Трент был в Академии с юности, прошел через все команды. Теперь Трент, очевидно, один из лучших правых защитников мира, он играет потрясающе.