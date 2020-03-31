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Ханданович: «Переход в „Интер“ является мечтой каждого игрока»

сегодня, 13:40

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился воспоминаниями о выходе «нерадузрри» в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и своем переходе в клуб в 2012 году.

Выход в Лигу чемпионов в последнем туре прошлого сезона Серии А был прекрасным вечером., тогда все сложилось замечательно, что было очень важно в тот непростой момент. И все за один вечер, все зависело от этой игры с «Эмполи». Конечно, приятно вспомнить эту игру, но нельзя жить воспоминаниями.

Переход в «Интер» является мечтой каждого игрока, так как любой амбициозный игрок стремится к вершине. Когда я перешел в «Интер», он был лучшим клубом в Европе, в мире. Я был очень горд предстоящим серьезным вызовом. Это было похоже на сон.

Отметим, что недавно Самир продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

 

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barcamilan
barcamilan
сегодня в 13:52
самирка, не умничай
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