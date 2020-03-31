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Ван Бастен: «В мои времена „Милан“ доминировал, а сейчас выживает»

сегодня, 15:11

Бывший нападающий «Милана» Марко ван Бастен поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса, а также вспомнил времена своей карьеры за миланский клуб.

На данный момент футбол совершенно не важен. Футбол — это роскошь, развлечение, но не сейчас. Если выбирать: футбол или здоровье людей, то, всякий выбор отпадает — люди важнее.

Может, кого-то это удивит, но я практически не слежу сейчас за итальянским футболом. Однако я знаю, что если в мои времена «Милан» доминировал в мировом футболе, то сейчас грубо говоря борется за выживание в чемпионате. Главная же проблема футбола сейчас в том, что продолжает расти пропасть между небольшим количеством богатейших клубов и всеми остальными.

Не так давно ван Бастен угодил в скандал из-за нацистского приветствия. 

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Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 15:26
скорее берл доминировал со своими грязными деньгами
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