Габбьядини рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий «Сампдории» рассказал о своем самочувствии. Напомним, что недавно футболист перенес заболевание коронавирусом.

Я в порядке, я уже начал тренироваться дома. Я поправился, у моей семьи тоже все хорошо.

Эта трагедия глубоко затронула меня, поскольку она коснулась миллионов итальянцев и людей во всем мире.

Моя болезнь была легкой, у меня была лихорадка в течение дня и сильный кашель в течение 5-6 дней. Когда я был дома, доктор звонил мне каждый день, и я всегда был под контролем. Теперь у меня отрицательный результат.