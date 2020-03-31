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Габбьядини рассказал, как переболел коронавирусом

сегодня, 15:17

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своем самочувствии. Напомним, что недавно футболист перенес заболевание коронавирусом

Я в порядке, я уже начал тренироваться дома. Я поправился, у моей семьи тоже все хорошо.

Эта трагедия глубоко затронула меня, поскольку она коснулась миллионов итальянцев и людей во всем мире.

Моя болезнь была легкой, у меня была лихорадка в течение дня и сильный кашель в течение 5-6 дней. Когда я был дома, доктор звонил мне каждый день, и я всегда был под контролем. Теперь у меня отрицательный результат.

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