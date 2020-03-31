Мата: «Ван Гал наводил страх, но при этом был чувствительным и мог плакать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко отозвался о человеческих качествах экс-главного тренера манкунианцев .

Он мог наводить страх, но при этом он хороший и очень чувствительный человек, чего от него не ждешь. Он был и эмоциональным и иногда плакал, когда говорил о важных вещах.

Когда я только приехал в клуб, он сидел с Райаном Гиггзом, бутылкой вина «Риоха» и тремя бокалами. Он предложил мне выпить, но я отказался. Ван Гал выпил и спросил меня: «Расскажи мне, кто ты». Я ответил, что меня зовут Хуан, 26 лет, и я играю в футбол. Он ответил: «Нет-нет. Скажи мне, кто ты как человек? У тебя есть семья? Что для тебя важно в жизни?»

Считаю его больше, чем просто тактиком. Он отличный человек, от которого я многому научился.