Мата: «Ван Гал наводил страх, но при этом был чувствительным и мог плакать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко отозвался о человеческих качествах экс-главного тренера манкунианцев Луи ван Гала.
Он мог наводить страх, но при этом он хороший и очень чувствительный человек, чего от него не ждешь. Он был и эмоциональным и иногда плакал, когда говорил о важных вещах.
Когда я только приехал в клуб, он сидел с Райаном Гиггзом, бутылкой вина «Риоха» и тремя бокалами. Он предложил мне выпить, но я отказался. Ван Гал выпил и спросил меня: «Расскажи мне, кто ты». Я ответил, что меня зовут Хуан, 26 лет, и я играю в футбол. Он ответил: «Нет-нет. Скажи мне, кто ты как человек? У тебя есть семья? Что для тебя важно в жизни?»
Считаю его больше, чем просто тактиком. Он отличный человек, от которого я многому научился.
Ранее Хуан высоко отозвался и о нынешнем тренере МЮ Оле-Гуннаре Сульшере.
Мои выводы:
1 .КП - нормальный, иначе меня бы тут не было, т.к я не мазохист !
2. Механизм попадания в плейофф - действительно фигня
3. Мультиаккаунтинг с применением математики, имеющий целью выиграть приз - не безобидная игрушка, а дичайшее зло, дискредитирующее турнир !!!
Учитывать это или не учитывать - ваше дело. Моё дело - довести
Мои выводы:
1 .КП - нормальный, иначе меня бы тут не было, т.к я не мазохист !
2. Механизм попадания в плейофф - действительно фигня
3. Мультиаккаунтинг с применением математики, имеющий целью выиграть приз - не безобидная игрушка, а дичайшее зло, дискредитирующее турнир !!!
Учитывать это или не учитывать - ваше дело. Моё дело - довести