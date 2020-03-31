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Мата: «Ван Гал наводил страх, но при этом был чувствительным и мог плакать»

сегодня, 14:17

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко отозвался о человеческих качествах экс-главного тренера манкунианцев Луи ван Гала.

Он мог наводить страх, но при этом он хороший и очень чувствительный человек, чего от него не ждешь. Он был и эмоциональным и иногда плакал, когда говорил о важных вещах.

Когда я только приехал в клуб, он сидел с Райаном Гиггзом, бутылкой вина «Риоха» и тремя бокалами. Он предложил мне выпить, но я отказался. Ван Гал выпил и спросил меня: «Расскажи мне, кто ты». Я ответил, что меня зовут Хуан, 26 лет, и я играю в футбол. Он ответил: «Нет-нет. Скажи мне, кто ты как человек? У тебя есть семья? Что для тебя важно в жизни?»

Считаю его больше, чем просто тактиком. Он отличный человек, от которого я многому научился.

 Ранее Хуан высоко отозвался и о нынешнем тренере МЮ Оле-Гуннаре Сульшере.

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Все комментарии
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 14:27, ред.
Играю на интерес, но про то, что КП - фигня кучу комментов напишу, но и ни к чему не призываю. Все сошлось. Вот и поговорили, спасибо за потраченное время.
Ну это ваши выводы

Мои выводы:
1 .КП - нормальный, иначе меня бы тут не было, т.к я не мазохист !
2. Механизм попадания в плейофф - действительно фигня
3. Мультиаккаунтинг с применением математики, имеющий целью выиграть приз - не безобидная игрушка, а дичайшее зло, дискредитирующее турнир !!!

Учитывать это или не учитывать - ваше дело. Моё дело - довести
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