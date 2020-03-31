«Тоттенхэм» отправил в бессрочный отпуск 550 сотрудников клуба

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сегодня, 14:11

Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщает, что руководство приняло решение отправить в бессрочный отпуск 550 сотрудников клуба.

Также персоналу будут сокращены зарплаты на 20 процентов. Также отмечается, что данные санкции не распространены на первую команду.

Принудительная пауза в футболе из-за пандемии заставила руководство обратиться к правительственной схеме сохранения рабочих мест, которая позволяет сотрудникам требовать от властей страны 80% своей заработной платы.

Ранее на такой же шаг пошел и «Ньюкасл».