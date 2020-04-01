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Геркус рассказал, почему переход Медведева обошёлся «Локо» в 4 млн евро

01 апреля 2020, 09:22

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход вратаря Никиты Медведева в московский клуб.

План был очень простой. Сделать его железно вторым вратарём. Чтобы, когда дело дойдёт до переподписания Гильерме, иметь альтернативу. Что касается стоимости его перехода, давайте вспомним два идентичных трансфера молодых вратарей за последние годы. Уход Лунёва в «Зенит» стоил € 4 млн, Селихова в «Спартак» — тоже € 4 млн. Переход Медведева в «Локомотив» стоил столько же. Его агенты сказали: «Ну если за вратарей схожего уровня платят четыре, почему у нас должно быть три?»

Лунёв сильнее? Позвольте, но он сыграл только 10 матчей за «Уфу» на момент перехода в «Зенит». На момент трансфера мы не можем оценивать знания, которые приходят после. Это так не работает. Посмотрите, сколько сухих матчей за «Ростов» Медведев провёл на тот момент, обновил рекорд чемпионатов России и вообще не пропускал. Никто не знал, что он будет сидеть.

Мы хотели отправить в аренду Коченкова, а Медведева сделать сменщиком Гильерме. Изначально нашей первой целью был как раз Лунёв, но он ушёл в «Зенит». Да, за Медведева мы заплатили приличный подписной бонус, так как он был свободным агентом. Но те же деньги мы могли заплатить клубу, будь у него контракт.

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Брулин
Брулин
01 апреля в 10:17
за 3 ляма брать на скамейку? Объясните смысл?
Понятное дело, что госкорпорация не обеднеет, но надо же как-то стремиться к рыночному клубу, а не клубу, который сосет деньги из бюджета
112910415
112910415
01 апреля в 09:49
Геркус поясняет, что к его рукам прилипло не так уж много
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 апреля в 09:35, ред.
Тут уж Геркусу будет тяжко оправдаться...
Когда за свободного агента казна пустеет на 4 млн...евро...тут уж не отмажешься....
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