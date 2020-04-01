Мостовой: «Уже можно рассматривать вариант с матчами без болельщиков»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного возобновления матчей РПЛ при пустых трибунах.

Конечно, играть без болельщиков всем неприятно. При пустых трибунах это превращается в товарищеские матчи, накал совершенно другой. Но сейчас, когда выхода нет, такой вариант уже можно рассмотреть. Считаю, первые игры после возобновления сезона в любом случае нужно проводить без болельщиков. Просто для спокойствия. Да и не думаю, что сейчас все сразу побегут на трибуны, как только это разрешат. У людей ещё долгие годы в головах будут сидеть эти воспоминания.