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Мостовой: «Уже можно рассматривать вариант с матчами без болельщиков»

сегодня, 04:55

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного возобновления матчей РПЛ при пустых трибунах.

Конечно, играть без болельщиков всем неприятно. При пустых трибунах это превращается в товарищеские матчи, накал совершенно другой. Но сейчас, когда выхода нет, такой вариант уже можно рассмотреть. Считаю, первые игры после возобновления сезона в любом случае нужно проводить без болельщиков. Просто для спокойствия. Да и не думаю, что сейчас все сразу побегут на трибуны, как только это разрешат. У людей ещё долгие годы в головах будут сидеть эти воспоминания.

Вчера появился слух, что руководство РПЛ сообщило российским клубам о том, что сезон возобновится не раньше 30 мая. Глава Премьер-Лиги Сергей Прядкин позже опроверг эту информацию.

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Марк Морозов
Марк Морозов
сегодня в 05:31
ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! После этой ночи она будет просить еще и еще...а ты почувствуешь себя настоящим самцом. Просто нереальные ощущения которые испытаете вы оба, но она запомнит надолго эту ночь. Хочешь попробовать? ---- http://спам/eroxin
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:12
Мостовой прав сезон можно начать и раньше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:07
Лучше не смотреть, а подождать.
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