Чонтофальски: «Часто возмущался, почему больше доверяют Малафееву»

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски поделился воспоминаниями о конкуренции с Вячеславом Малафеевым за место в основе петербургской команды.
К счастью, шаг в Россию оказался оправданным, хотя я часто возмущался: почему больше доверяют Славе Малафееву?! Я злился на Петржелу. И на Дика Адвоката тоже. Так и говорил: «Мистер, вы что, слепой? Моя команда на тренировке всегда выигрывает, а я не играю. Ребята видят это, а вы нет?»
В итоге победный финал Кубка УЕФА тоже прошёл без меня. В чемпионате количество иностранцев было ограничено, должно было играть минимум пять россиян. Пришлось уступать место Малафееву, ведь команда побеждала. Но теперь уж спокоен: я ведь живу на деньги, которые заработал от «Газпрома».
Чонтофальски также рассказал о том, на что тратил деньги, заработанные в «Зените».