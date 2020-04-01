ГлавнаяНовости

Чонтофальски: «Часто возмущался, почему больше доверяют Малафееву»

сегодня, 04:33

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски поделился воспоминаниями о конкуренции с Вячеславом Малафеевым за место в основе петербургской команды.

К счастью, шаг в Россию оказался оправданным, хотя я часто возмущался: почему больше доверяют Славе Малафееву?! Я злился на Петржелу. И на Дика Адвоката тоже. Так и говорил: «Мистер, вы что, слепой? Моя команда на тренировке всегда выигрывает, а я не играю. Ребята видят это, а вы нет?»

В итоге победный финал Кубка УЕФА тоже прошёл без меня. В чемпионате количество иностранцев было ограничено, должно было играть минимум пять россиян. Пришлось уступать место Малафееву, ведь команда побеждала. Но теперь уж спокоен: я ведь живу на деньги, которые заработал от «Газпрома».

Чонтофальски также рассказал о том, на что тратил деньги, заработанные в «Зените».

Все новости
Мостовой: «Уже можно рассматривать вариант с матчами без болельщиков»
Сегодня, 04:55 Комментарии3
Червиченко: «Мне кажется, существует вариант возобновить РПЛ и раньше мая»
Сегодня, 03:55 Комментарии4
Слуцкий: «У нас с Дзюбой прекрасные отношения»
Сегодня, 00:42 Комментарии6
Гордюшенко: «Не хочу, чтобы оставшиеся туры просто отменили»
Сегодня, 00:05 Комментарии1
Слуцкий: «Никто не понимает, будет ли возобновлён чемпионат»
Вчера, 23:41 Комментарии8
Евсеев: «„Уфа“ — один из лучших клубов страны!»
Вчера, 23:37 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Марк Морозов
Марк Морозов
сегодня в 05:35
ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! После этой ночи она будет просить еще и еще...а ты почувствуешь себя настоящим самцом. Просто нереальные ощущения которые испытаете вы оба, но она запомнит надолго эту ночь. Хочешь попробовать? ---- http://спам/eroxin
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:18
Все ясно с ним,сидел на лавочке ради бабла.Да и с чего он взял,что он лучше Малафеева?
ДСА
ДСА
сегодня в 05:06
Малафеев всё-таки свой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100