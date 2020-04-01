Чонтофальски: «Часто возмущался, почему больше доверяют Малафееву»

Бывший вратарь «Зенита» поделился воспоминаниями о конкуренции с за место в основе петербургской команды.

К счастью, шаг в Россию оказался оправданным, хотя я часто возмущался: почему больше доверяют Славе Малафееву?! Я злился на Петржелу. И на Дика Адвоката тоже. Так и говорил: «Мистер, вы что, слепой? Моя команда на тренировке всегда выигрывает, а я не играю. Ребята видят это, а вы нет?»