«Луч»: «Не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет»

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин сообщил, что клуб не получал никаких разъяснений от правительства Приморского края по поводу дальнейшего финансирования.

Нам пока разъяснений не давали, по этому вопросу ничего не могу сказать. Мы пока не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет, нам по этому поводу бумаг не приходило. Мы надеемся, что доиграем сезон, у нас никто из ребят не разъехался. Но пока даже непонятно, будет ли доигран нынешний чемпионат.