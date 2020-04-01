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«Луч»: «Не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет»

сегодня, 09:17

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин сообщил, что клуб не получал никаких разъяснений от правительства Приморского края по поводу дальнейшего финансирования.

Нам пока разъяснений не давали, по этому вопросу ничего не могу сказать. Мы пока не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет, нам по этому поводу бумаг не приходило. Мы надеемся, что доиграем сезон, у нас никто из ребят не разъехался. Но пока даже непонятно, будет ли доигран нынешний чемпионат.

Также стало известно, что «Луч» будет выступать в ПФЛ со следующего сезона.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:12
Не будет финансирования, будет "Луч" света в конце тоннеля...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:55
Определенно не все клубы переживут вирус.
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