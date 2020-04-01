ГлавнаяНовости

Геркус: «Иск „Локомотива“ в мою сторону — дешёвая халтура»

сегодня, 08:35

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об иске на сумму 144,6 млн рублей, который ему предъявил московский клуб.

Юристы «Локомотива» не имеют отношения к этому иску, я узнавал. Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками.

Например, везде повторяется, что я работал в «Локомотиве» до 31 декабря 2018, тогда как мой последний день был 28 декабря. Мелочь, но симптоматично. Всё вместе это выглядит как дешёвая халтура. Будто люди не хотели этого делать, а их заставляли. Не буду раскрывать все подробности до суда. Естественно, те документы они показали «Известиям», что тоже многое говорит о том, как они относятся к коммерческой и личной информации.

Все новости
Геркус рассказал, почему переход Медведева обошёлся «Локо» 4 млн евро
Сегодня, 09:22 Комментарии3
«Луч»: «Не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет»
Сегодня, 09:17 Комментарии2
Мостовой: «Уже можно рассматривать вариант с матчами без болельщиков»
Сегодня, 04:55 Комментарии5
Чонтофальски: «Часто возмущался, почему больше доверяют Малафееву»
Сегодня, 04:33 Комментарии5
Червиченко: «Мне кажется, существует вариант возобновить РПЛ и раньше мая»
Сегодня, 03:55 Комментарии5
Слуцкий: «У нас с Дзюбой прекрасные отношения»
Сегодня, 00:42 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:49
Ему же лучше ,если халтура. Суд разберётся, а потом можно и встречный иск за клевету выставить...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:47
"Локо" стремятся сделать ручным клубом.
112910415
112910415
сегодня в 09:24
пипл любит шоу, пипл получает шоу !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:22
Посмотрим , кто в итоге окажется в глухом "тупике"???
Александр Светличный
Александр Светличный
сегодня в 09:22
В АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКО , ВИДИМО , ЕСТЬ БЕСЫ КОТОРЫМ , ТО ПАЛЫЧ МЕШАЕТ , ТО ГЕРКУС , ВИДИМО ЭТО ПРОИСКИ СМОРОДО- КИКНАДСКОГО ТАНДЕМА ?! НАДО СТАДИОН И ПОМЯЩЕНИЯ ОСВЯТИТЬ СВЯТОЙ ВОДОЙ И ИЗГНАТЬ БЫВШИХ КОММЕНТАТОРОВ ИЗ КЛУБА , НЕ ТРОГАЙТЕ ПАЛЫЧА , РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕГО , ВЕЛИКОГО ПАЛЫЧА!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:11
Мдяяя)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:54, ред.
"Благодарность" по-кикнадзевски.....
Геркус Локомотиву - Чемпионство и Крыховяка...
Локомотив Геркусу - иски и суды....

Некому было вовремя сказать Геркусу (да и Кокорину) - не катался бы ты из Питера в Москву, ничем хорошим это не кончится...
Не верили...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:41
А точно?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100