Червиченко: «Мне кажется, существует вариант возобновить РПЛ и раньше мая»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил свой сценарий возобновления сезона в чемпионате России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Мне кажется, существует вариант продолжить сезон и раньше мая. Например, все клубы РПЛ можно было бы собрать на территории Краснодарского края и сыграть оставшиеся матчи на стадионах «Сочи» и «Краснодара». Конечно, перед этим нужно проверить футболистов, тренерский и административный штабы на наличие вируса. Да, матчи были бы без болельщиков, но зато можно сделать хорошую картинку для ТВ. Мы сейчас за неделю карантина все фильмы пересмотрим, а потом что делать? Нужен какой-то продукт. И это стало бы отличным вариантом.