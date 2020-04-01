Себальос: «Сейчас было бы безответственно говорить о своём будущем»

Полузащитник «Реала» , выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

Мой контракт истечет 30 июня, но мне придется продолжать играть за «Арсенал» после возобновления матчей. Без понятия, как это будет выглядеть, так как аренда закончится.

С моей стороны было бы безответственно говорить о своем будущем. Сейчас важнее всего играть на первых ролях в моей новой команде. Я приехал в «Арсенал», чтобы стать важным игроком, но в прошлом месяце все исчезло из-за ситуации с коронавирусом.