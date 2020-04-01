Тренер «Индепендьенте»: «В будущем жду Агуэро и Билью в нашей команде»

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сегодня, 11:54

Главный тренер «Индепендьенте» рассказал, что очень хотел бы увидеть возвращение в свою команду форварда «Манчестер Сити» и полузащитника «Милана» , которые начинали карьеру в команде из Мендоса.

У меня отличные отношения с Серхио Агуэро и Лукасом Бильей. Мы играли вместе, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине и Европе. Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в своем составе. В будущем мы рассчитываем на них.