Тренер «Индепендьенте»: «В будущем жду Агуэро и Билью в нашей команде»

Главный тренер «Индепендьенте» Лукас Пусинери рассказал, что очень хотел бы увидеть возвращение в свою команду форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и полузащитника «Милана» Лукаса Бильи, которые начинали карьеру в команде из Мендоса.
У меня отличные отношения с Серхио Агуэро и Лукасом Бильей. Мы играли вместе, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине и Европе.
Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в своем составе. В будущем мы рассчитываем на них.
По слухам из СМИ, в «Манчестер Сити» надеются, что Агуэро останется в клубе.