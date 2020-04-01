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Тренер «Индепендьенте»: «В будущем жду Агуэро и Билью в нашей команде»

сегодня, 11:54

Главный тренер «Индепендьенте» Лукас Пусинери рассказал, что очень хотел бы увидеть возвращение в свою команду форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и полузащитника «Милана» Лукаса Бильи, которые начинали карьеру в команде из Мендоса.

У меня отличные отношения с Серхио Агуэро и Лукасом Бильей. Мы играли вместе, и я очень уважаю те пути развития, которые они выбрали в Аргентине и Европе.

Конечно, было бы неплохо иметь таких игроков в своем составе. В будущем мы рассчитываем на них.

По слухам из СМИ, в «Манчестер Сити» надеются, что Агуэро останется в клубе.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:55
не верю
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