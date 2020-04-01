Дзюба: «Никогда не хотел конфликтовать с Карпиным»

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в Instagram прокомментировал конфликт с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
У Карпина неплохая команда, неплохие построения. У него проблема другая – в отношениях. Но я никогда не хотел с ним конфликтовать.
Напомним, что Дзюба был игроком «Спартака», когда Карпин тренировал «красно-белых».
Отметим, ранее Дзюба рассказал, чем занимается на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.
Дзюба там интервью даёт... сейчас его растащат на 100500 кусков обо всем подряд :)))
Дзюба там интервью даёт... сейчас его растащат на 100500 кусков обо всем подряд :)))