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Дзюба: «Никогда не хотел конфликтовать с Карпиным»

сегодня, 21:49

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в Instagram прокомментировал конфликт с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

У Карпина неплохая команда, неплохие построения. У него проблема другая – в отношениях. Но я никогда не хотел с ним конфликтовать.  

Напомним, что Дзюба был игроком «Спартака», когда Карпин тренировал «красно-белых».

Отметим, ранее Дзюба рассказал, чем занимается на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

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makkie
makkie
сегодня в 22:20
Валера - дровосек!

Дзюба там интервью даёт... сейчас его растащат на 100500 кусков обо всем подряд :)))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:09
Валера не любит извилистые деревья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:03
Конечно Дзюбан не хотел не с кем конфликтовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:50
Всё будет офигенно!
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