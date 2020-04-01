Дзюба: «Никогда не хотел конфликтовать с Карпиным»

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сегодня, 21:49

Форвард «Зенита» и сборной России во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в Instagram прокомментировал конфликт с главным тренером «Ростова» .

У Карпина неплохая команда, неплохие построения. У него проблема другая – в отношениях. Но я никогда не хотел с ним конфликтовать.

Напомним, что Дзюба был игроком «Спартака», когда Карпин тренировал «красно-белых».

Отметим, ранее Дзюба рассказал, чем занимается на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.