Сычёв: «В „Локомотиве“ я хотел играть до конца карьеры»

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что хотел до конца карьеры играть в составе «железнодорожников».
В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. Увы, не сложилось, пришлось уйти из-за разногласий с президентом клуба (Ольгой Смородской — ред.) Если честно, то все остальные вояжи не приносили удовольствия. Тем не менее я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Но я ни о чем не жалею. Печально лишь, что не было прощального матча, в котором мог бы сказать спасибо болельщикам «Локомотива». Их любовь — самая главная моя награда.
Напомним, что в декабре Сычёв объявил о завершении карьеры футболиста.
Папики часто гробят карьеру своим детишкам!!!
Папики часто гробят карьеру своим детишкам!!!
2004—2015 Локомотив (Москва) 224 (73)
2013 → Динамо (Минск) 11 (0)
2013—2014 → Волга (НН) 16 (0)
2015 → Окжетпес 19 (3)
2017—2018 Локомотив (Москва) 0 (0)
2017—2018 → Казанка 20 (1)
Ты в "Окжетпесе" и "Казанке" не мог пользу принести, нафиг ты в "Локо"?
4 гола за 66 матчей в клубах уровня дна.
2004—2015 Локомотив (Москва) 224 (73)
2013 → Динамо (Минск) 11 (0)
2013—2014 → Волга (НН) 16 (0)
2015 → Окжетпес 19 (3)
2017—2018 Локомотив (Москва) 0 (0)
2017—2018 → Казанка 20 (1)
Ты в "Окжетпесе" и "Казанке" не мог пользу принести, нафиг ты в "Локо"?
4 гола за 66 матчей в клубах уровня дна.