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Сычёв: «В „Локомотиве“ я хотел играть до конца карьеры»

сегодня, 17:38

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что хотел до конца карьеры играть в составе «железнодорожников».

В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. Увы, не сложилось, пришлось уйти из-за разногласий с президентом клуба (Ольгой Смородской — ред.) Если честно, то все остальные вояжи не приносили удовольствия. Тем не менее я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Но я ни о чем не жалею. Печально лишь, что не было прощального матча, в котором мог бы сказать спасибо болельщикам «Локомотива». Их любовь — самая главная моя награда.

Напомним, что в декабре Сычёв объявил о завершении карьеры футболиста.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:26
Деньги его совратили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:04
Димка лихо начал в Спартаке. Но потом бунт и Димка начал сдуваться. Да , забивал , но прежнего Сычева уже не было. А поначалу творил что то невероятное, но папик подпортил карьеру сыну.
Папики часто гробят карьеру своим детишкам!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:58
Судя по тому как вроде бы рано Димон начал сдуваться в Локо, переписан он был лет на пять не меньше.
Donner
Donner
сегодня в 18:44
Не играть, а коптить.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:29
А на самом деле ,мальчик хотел в Тамбов ! ))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 18:13, ред.
Лол, Димасик

2004—2015 Локомотив (Москва) 224 (73)
2013 → Динамо (Минск) 11 (0)
2013—2014 → Волга (НН) 16 (0)
2015 → Окжетпес 19 (3)
2017—2018 Локомотив (Москва) 0 (0)
2017—2018 → Казанка 20 (1)

Ты в "Окжетпесе" и "Казанке" не мог пользу принести, нафиг ты в "Локо"?

4 гола за 66 матчей в клубах уровня дна.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:54
Смородина многих игроков сгубила.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:50
значит не очень то хотел)))) хапуга
drug01
drug01 ответил ДСА
сегодня в 17:41
Зарплату хотел.
Зачем сбиваешь очки....ворон!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:40
Зарплату хотел.
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