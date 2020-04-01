Сычёв: «В „Локомотиве“ я хотел играть до конца карьеры»

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России заявил, что хотел до конца карьеры играть в составе «железнодорожников».

В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. Увы, не сложилось, пришлось уйти из-за разногласий с президентом клуба (Ольгой Смородской — ред.) Если честно, то все остальные вояжи не приносили удовольствия. Тем не менее я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Но я ни о чем не жалею. Печально лишь, что не было прощального матча, в котором мог бы сказать спасибо болельщикам «Локомотива». Их любовь — самая главная моя награда.