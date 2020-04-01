Федун: «Есть риск того, что и летом карантин продолжится»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по вопросу возобновления текущего розыгрыша РПЛ. Он не исключил, что чемпионат не удастся доиграть летом из-за коронавируса.
Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится.
Напомним, что ранее РФС приостановил футбольные соревнования в России до 31 мая.
Не успеваете вы новости публиковать))) Невозможно стало оставить первый комментарий))
Не успеваете вы новости публиковать))) Невозможно стало оставить первый комментарий))
Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.
Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.