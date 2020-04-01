Федун: «Есть риск того, что и летом карантин продолжится»

1585764478

сегодня, 21:07

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по вопросу возобновления текущего розыгрыша РПЛ . Он не исключил, что чемпионат не удастся доиграть летом из-за коронавируса.

Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится.