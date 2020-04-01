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Федун: «Есть риск того, что и летом карантин продолжится»

сегодня, 21:07

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по вопросу возобновления текущего розыгрыша РПЛ. Он не исключил, что чемпионат не удастся доиграть летом из-за коронавируса.

Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится.  

Напомним, что ранее РФС приостановил футбольные соревнования в России до 31 мая.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:31
время покажет...
Антиспамм
Антиспамм
сегодня в 22:23
Что в карантине не играют, что без карантина.
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
сегодня в 21:52
Однозначно доиграть
shlomo
shlomo
сегодня в 21:48
Риск есть всегда....
drug01
drug01
сегодня в 21:44
Можно все ожидать....
Брулин
Брулин
сегодня в 21:44
Главное, что сказочный весенний призыв одобрил ))) в карантин ))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:43
Цитата: "Первый комментарий в материале (новости/записи). "
Не успеваете вы новости публиковать))) Невозможно стало оставить первый комментарий))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:25
В УЕФА надеются на то что чемпионаты будут доиграны.

Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:10
Конечно продолжиться.
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