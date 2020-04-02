Хадсон-Одои об излечении от коронавируса: «Чувствую себя прекрасно»

Полузащитник «Челси» рассказал о своём самочувствии после излечения от коронавирусной инфекции.

Чувствую себя прекрасно. У меня был вирус, но теперь он исчез. Я полностью в порядке, здоров, и чувствую, что снова вернулся к своему нормальному состоянию, так что всё хорошо.

Думаю, что болезнь началась три недели назад. Я почувствовал небольшой жар и подумал, что это немного необычно. На следующий день всё снова было нормально. Я подумал, что это был просто незначительный скачок температуры, но очевидно, что это было не так. Однако я успокоил себя, что всё не так уж плохо, симптомы не страшные, и теперь всё уже хорошо.