Джейми Реднапп: «Де Брюйне был абсолютно выдающимся в этом сезоне»

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сегодня, 00:44

Бывший полузащитник «Ливерпуля» в разговоре со Sky Sports похвалил хавбека «Манчестер Сити» . По словам Реднаппа, в нынешнем сезоне Де Брюйне выделялся на фоне других игроков английской Премьер-Лиги.

В этом сезоне был ряд отличных выступлений [в АПЛ ]. Но Кевин Де Брюйне был абсолютно выдающимся. Статистика Де Брюйне в нынешнем сезоне является лучшей в его карьере, и если бы остальные игроки «Сити» играли бы так же хорошо, как он, они, вероятно, боролись бы за чемпионство с «Ливерпулем».

Отметим, что ранее появились слухи о возможном уходе Де Брюйне из «Манчестер Сити». Сообщалось, что игрок заинтересован в трансфере в «Реал».