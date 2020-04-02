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Джейми Реднапп: «Де Брюйне был абсолютно выдающимся в этом сезоне»

сегодня, 00:44

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп в разговоре со Sky Sports похвалил хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне. По словам Реднаппа, в нынешнем сезоне Де Брюйне выделялся на фоне других игроков английской Премьер-Лиги.

В этом сезоне был ряд отличных выступлений [в АПЛ]. Но Кевин Де Брюйне был абсолютно выдающимся. Статистика Де Брюйне в нынешнем сезоне является лучшей в его карьере, и если бы остальные игроки «Сити» играли бы так же хорошо, как он, они, вероятно, боролись бы за чемпионство с «Ливерпулем».

Отметим, что ранее появились слухи о возможном уходе Де Брюйне из «Манчестер Сити». Сообщалось, что игрок заинтересован в трансфере в «Реал».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:53
Де Брюйне играл в этом сезоне лучше всех.
drug01
drug01
сегодня в 00:46
Он был просто супер!!!!
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