Годин: «Стиль Лаутаро напоминает Суареса и Агуэро»

Защитник «Интера» Диего Годин заявил, что его одноклубник Лаутаро Мартинес способен стать топ-форвардом мира.
Лаутаро похож на Суареса и Серхио Агуэро. Он учится играть задействуя все тело, великолепно чувствует игру, находясь даже спиной к мячу. Он футболист высочайшего класса.
Он очень уверен в себе и созревает с каждым новым матчем. В нем можно заметить качества, которые есть у игроков, значительно старших, чем он.
Недавно стало известно, что Годин сдал отрицательный тест на коронавирус и улетел в Уругвай.