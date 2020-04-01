Годин: «Стиль Лаутаро напоминает Суареса и Агуэро»

Защитник «Интера» заявил, что его одноклубник способен стать топ-форвардом мира.

Лаутаро похож на Суареса и Серхио Агуэро. Он учится играть задействуя все тело, великолепно чувствует игру, находясь даже спиной к мячу. Он футболист высочайшего класса.

Он очень уверен в себе и созревает с каждым новым матчем. В нем можно заметить качества, которые есть у игроков, значительно старших, чем он.