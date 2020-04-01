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Годин: «Стиль Лаутаро напоминает Суареса и Агуэро»

сегодня, 14:08

Защитник «Интера» Диего Годин заявил, что его одноклубник Лаутаро Мартинес способен стать топ-форвардом мира.

Лаутаро похож на Суареса и Серхио Агуэро. Он учится играть задействуя все тело, великолепно чувствует игру, находясь даже спиной к мячу. Он футболист высочайшего класса.

Он очень уверен в себе и созревает с каждым новым матчем. В нем можно заметить качества, которые есть у игроков, значительно старших, чем он.

 Недавно стало известно, что Годин сдал отрицательный тест на коронавирус и улетел в Уругвай.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:18
Пить надо меньше.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:13
Это всё авансы.
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