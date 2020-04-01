Маттеус: «Невежливо со стороны Нойера настаивать на таком контракте»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал выставленные требования голкипера «Баварии» Мануэля Нойера по контракту.

Ему следует помнить, особенно в эти времена, что благодарность и признательность должны исходить от обеих сторон.

Невежливо настаивать на таком длительном контракте, в его возрасте вряд ли ему кто-то предложит подобное в другом клубе.

Если «Бавария» предложит ему контракт до 2023 года, а игрок хочет до 2025 года, то они должны найти компромисс, а именно сойтись на 2024 годе.