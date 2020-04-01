ГлавнаяНовости

Маттеус: «Невежливо со стороны Нойера настаивать на таком контракте»

сегодня, 15:22

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал выставленные требования голкипера «Баварии» Мануэля Нойера по контракту.

Ему следует помнить, особенно в эти времена, что благодарность и признательность должны исходить от обеих сторон.

Невежливо настаивать на таком длительном контракте, в его возрасте вряд ли ему кто-то предложит подобное в другом клубе.

Если «Бавария» предложит ему контракт до 2023 года, а игрок хочет до 2025 года, то они должны найти компромисс, а именно сойтись на 2024 годе.

Все новости
Дибала: «Каждый день умирает много людей, дела идут не очень хорошо»
Сегодня, 16:07 Комментарии1
Дибала: «Роналду очень скромен, даже в раздевалке»
Сегодня, 16:01 Комментарии5
Менье: «В СМИ меня отправляют в „Тоттенхэм“, „Боруссию“ и „Интер“»
Сегодня, 15:59 Комментарии1
Годин: «Стиль Лаутаро напоминает Суареса и Агуэро»
Сегодня, 14:08 Комментарии2
Пеллегрини: «Нет лучше чувства, чем играть в футболке „Ромы“»
Сегодня, 14:07 Комментарии1
Адамс: «Вернер доказал, что может выступать за крупнейшие топ-клубы»
Сегодня, 13:23 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:38
Есть желание!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:37
Отказать ему и все...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:23
Зажрался вратарь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100