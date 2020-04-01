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Дибала: «Роналду очень скромен, даже в раздевалке»

сегодня, 16:01

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем товарище по команде Криштиану Роналду

Роналду? Это фантастический человек, который любит пообщаться. Он очень скромно ведет себя, даже в раздевалке. Изначально складывалось впечатление, что он хвастун, но всё оказалось не так. Однажды я ему об этом сказал, что в Аргентине ненавидят его за хвастовство, а он с этого смеялся...

Ранее Дибала рассказал о своем состоянии после выявления у него коронавируса.  

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 17:40
Как только появляется новость про Роналду, тут как тут вся каталонская перхоть!
Интересно кого они начнут хейтить после того как португалец закончит карьеру?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:11
Скромная. ....😂😂😂😂😂😂....
Gelious
Gelious
сегодня в 16:47
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 16:41
    Последней фразой обтрещал не только аргов,но и соккеровских ронофобов.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 16:29
    Скромные покупают Лада Калина, а не за 9 5 млн. евро во время эпидемии
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    сегодня в 16:16
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 16:15
      Пися у него маленькая?
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 16:10
      А зеркало большое установили в раздевалке?
      Donner
      Donner
      сегодня в 16:04
      Неужели когда за мылом наклоняется.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      сегодня в 16:04
      Кристинка скромная и обидчивая, деваха.
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