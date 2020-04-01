Дибала: «Роналду очень скромен, даже в раздевалке»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем товарище по команде Криштиану Роналду.
Роналду? Это фантастический человек, который любит пообщаться. Он очень скромно ведет себя, даже в раздевалке. Изначально складывалось впечатление, что он хвастун, но всё оказалось не так. Однажды я ему об этом сказал, что в Аргентине ненавидят его за хвастовство, а он с этого смеялся...
Ранее Дибала рассказал о своем состоянии после выявления у него коронавируса.
Интересно кого они начнут хейтить после того как португалец закончит карьеру?
Интересно кого они начнут хейтить после того как португалец закончит карьеру?