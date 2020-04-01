Дибала: «Каждый день умирает много людей, дела идут не очень хорошо»

Нападающий «Ювентуса» поделился мнением об эпидемии коронавируса. Напомним, что недавно футболист сам перенес эту болезнь.

Это психологическая вещь, сначала ты просто боишься, но теперь все хорошо. У нас (с девушкой) сперва даже не было симптомов. Потом я начал уставать быстрее. Я хотел тренироваться, но через пять минут у меня не хватало дыхания. И тогда мы поняли, что что-то не так. Тесты показали, что у нас есть вирус.

Каждый день умирает много людей, дела идут не очень хорошо. Мы больше не в состоянии справляться с болезнью, поэтому многие страны отправили к нам своих врачей. Дерьмо... Все вы должны быть осторожны. Люди должны оставаться дома.