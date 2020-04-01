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Дибала: «Каждый день умирает много людей, дела идут не очень хорошо»

сегодня, 16:07

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением об эпидемии коронавируса. Напомним, что недавно футболист сам перенес эту болезнь.

Это психологическая вещь, сначала ты просто боишься, но теперь все хорошо. У нас (с девушкой) сперва даже не было симптомов. Потом я начал уставать быстрее. Я хотел тренироваться, но через пять минут у меня не хватало дыхания. И тогда мы поняли, что что-то не так. Тесты показали, что у нас есть вирус. 

Каждый день умирает много людей, дела идут не очень хорошо. Мы больше не в состоянии справляться с болезнью, поэтому многие страны отправили к нам своих врачей. Дерьмо... Все вы должны быть осторожны. Люди должны оставаться дома.

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VIPded
VIPded
сегодня в 17:05
Всем Здоровья!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:11
Ну вот и еще один высказался....
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