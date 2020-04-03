Магнуссон порекомендовал посмотреть «Побег из Шоушенка»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон назвал свои любимые фильмы и сериалы:
«Власть в ночном городе» (Power), «Побег из Шоушенка», «Ночь в Роксбери», «Два с половиной человека», «Телохранитель».
📽 Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой армейцы делятся подборками любимых фильмов и сериалов. На очереди Томми @HordurM34 😉:— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2020
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👊🏽 «Власть в ночном городе» (Power)
⛓ «Побег из Шоушенка»
🕺🏻 «Ночь в Роксбери»
👨👨👦 «Два с половиной человека»
🕴🏻«Телохранитель» pic.twitter.com/bIikSAzrFU
Ранее Магнуссон рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Любимые фильмы Магнуссона :
"Побег из Шоушенка"
"План побега"
"Побег"
"Три дня на побег"
"Бегущий человек"
"Побег из Алькатраса"
и пр...
Любимые фильмы Магнуссона :
"Побег из Шоушенка"
"План побега"
"Побег"
"Три дня на побег"
"Бегущий человек"
"Побег из Алькатраса"
и пр...