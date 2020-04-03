ГлавнаяНовости

Магнуссон порекомендовал посмотреть «Побег из Шоушенка»

сегодня, 08:10

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон назвал свои любимые фильмы и сериалы:

«Власть в ночном городе» (Power), «Побег из Шоушенка», «Ночь в Роксбери», «Два с половиной человека», «Телохранитель».

Ранее Магнуссон рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. 

Все новости
В Венесуэле появится футбольная школа в честь Осорио
Вчера, 11:51 Комментарии17
Легионеры «Спартака» покинули Россию на время карантина из-за коронавируса
01 апреля Комментарии21
Сигурдссон улетел в Исландию
31 марта ФотоКомментарии7
Зеффан: «Нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием»
31 марта Комментарии1
Малком: «Изучаю русский язык, хочу улучшить навыки коммуникации»
29 марта Комментарии6
Понсе: «Решение о переходе в „Спартак“ приняли на семейном совете»
28 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 09:19
Куда бежать? В Беларусь?
ДСА
ДСА
сегодня в 09:17
Фигню всякую смотрит.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 09:16
Сейчас лучше всего зайдет фильм "Обитель зла"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:14
мой любимый фильм
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:24, ред.
Гинеру впору задуматься....))
Любимые фильмы Магнуссона :
"Побег из Шоушенка"
"План побега"
"Побег"
"Три дня на побег"
"Бегущий человек"
"Побег из Алькатраса"
и пр...
beefs
beefs
сегодня в 08:11
советчик, блин...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100