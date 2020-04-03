Магнуссон порекомендовал посмотреть «Побег из Шоушенка»

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сегодня, 08:10

Защитник ЦСКА назвал свои любимые фильмы и сериалы:

«Власть в ночном городе» (Power), «Побег из Шоушенка», «Ночь в Роксбери», «Два с половиной человека», «Телохранитель».

📽 Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой армейцы делятся подборками любимых фильмов и сериалов. На очереди Томми @HordurM34 😉:

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👊🏽 «Власть в ночном городе» (Power)

⛓ «Побег из Шоушенка»

🕺🏻 «Ночь в Роксбери»

👨‍👨‍👦 «Два с половиной человека»

🕴🏻«Телохранитель» pic.twitter.com/bIikSAzrFU — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2020

Ранее Магнуссон рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.