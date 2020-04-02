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Дель Пьеро: «Дибала стал совершенным игроком»

вчера, 22:50

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро в разговоре со Sky Sport Italia высказался о форварде «старой синьоры» Пауло Дибале. По словам Дель Пьеро, Дибала повзрослел за последнее время, и наилучшим образом это демонстрирует его отношение к событиям прошлого лета – тогда игрок был близок к уходу из «Юве», однако в итоге остался в туринском клубе и добился важной роли в команде.

Дибала уже надевал капитанскую повязку несколько раз, и если это произошло, значит, в «Ювентусе» считают, что он этого достоин. Учитывая то, что я знаю о нем, о выступлениях на поле и поведении за его пределами, думаю, Пауло повзрослел за последние месяцы. Наилучшим образом это демонстрирует его отношение к тому, что произошло летом. Его реакция показала, как сильно он повзрослел. Мы знали, что он любит работать, и сегодня я чувствую, что он стал совершенным игроком.

Отметим, что ранее Дель Пьеро высказался об игровых качествах Дибалы.

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Альфамен
Альфамен
вчера в 23:54
Ну не знаю,по-моему он и на половину не реализовал свой потенциал.Он уже лет 5 в Юве,а настоящим лидером так и не стал...
juvenale
juvenale
вчера в 23:28
Бред....когда стабильно отыграет хотя бы два сезона и забьет больше 20 голов,тогда поговорим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:50
Посмотрим что получится...
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