Дель Пьеро: «Дибала стал совершенным игроком»

Бывший нападающий «Ювентуса» в разговоре со Sky Sport Italia высказался о форварде «старой синьоры» . По словам Дель Пьеро, Дибала повзрослел за последнее время, и наилучшим образом это демонстрирует его отношение к событиям прошлого лета – тогда игрок был близок к уходу из «Юве», однако в итоге остался в туринском клубе и добился важной роли в команде.

Дибала уже надевал капитанскую повязку несколько раз, и если это произошло, значит, в «Ювентусе» считают, что он этого достоин. Учитывая то, что я знаю о нем, о выступлениях на поле и поведении за его пределами, думаю, Пауло повзрослел за последние месяцы. Наилучшим образом это демонстрирует его отношение к тому, что произошло летом. Его реакция показала, как сильно он повзрослел. Мы знали, что он любит работать, и сегодня я чувствую, что он стал совершенным игроком.