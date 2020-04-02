Серхи Роберто: «Пересматривал свой гол ПСЖ в 2017 году всю ночь после игры»

Полузащитник «Барселоны» высказался о ситуации с пандемией коронавирус, рассказал, как проводит время на карантине, а также вспомнил свой гол в ворота ПСЖ в 2017 году:

Страшно и грустно не видеть людей на улице. Это удручает. Однако важно оставаться дома, чтобы это поскорее закончилось, и мы смогли бы вернуться к нормальной жизни.

Тренеры отправляют игрокам ежедневные и еженедельные тренировочные программы. Я делаю и свои упражнения. Тренировки в зале и на поле очень сильно отличаются. Надеюсь, что после возобновления сезона у нас будет время, чтобы вернуться к тренировкам.

Смотрю разные сериалы во время карантина, пока дочь спит. А если нет, то играю с ней. Пою ей и говорю с ней на каталонском, испанском, английском и иврите. Учусь готовить. Через инстаграм смотрю некоторые рецепты. Играю на PlayStation. Когда смотрю повторы матчей, то мне снова хочется играть. Не хватает тренировок и общения с одноклубниками.