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Серхи Роберто: «Пересматривал свой гол ПСЖ в 2017 году всю ночь после игры»

сегодня, 20:57

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о ситуации с пандемией коронавирус, рассказал, как проводит время на карантине, а также вспомнил свой гол в ворота ПСЖ в 2017 году:

Страшно и грустно не видеть людей на улице. Это удручает. Однако важно оставаться дома, чтобы это поскорее закончилось, и мы смогли бы вернуться к нормальной жизни.

Тренеры отправляют игрокам ежедневные и еженедельные тренировочные программы. Я делаю и свои упражнения. Тренировки в зале и на поле очень сильно отличаются. Надеюсь, что после возобновления сезона у нас будет время, чтобы вернуться к тренировкам.

Смотрю разные сериалы во время карантина, пока дочь спит. А если нет, то играю с ней. Пою ей и говорю с ней на каталонском, испанском, английском и иврите. Учусь готовить. Через инстаграм смотрю некоторые рецепты. Играю на PlayStation. Когда смотрю повторы матчей, то мне снова хочется играть. Не хватает тренировок и общения с одноклубниками.

Думаю, что в ночь после матча с ПСЖ я не спал, несмотря на то, что на следующий день была тренировка. Снова и снова всю ночь пересматривал свой гол.

Ранее хавбек «сине-гранатовых» Артуро Видаль признался, что его нервирует ситуация с COVID-19. 

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Все комментарии
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
сегодня в 21:11, ред.
..который в целом не был виновен в проходе Барсы, максимум не поставил ещё по одному пенальти обеим командам и не удалил Вератти после грубого фола на Тер Штегене в центре поля.
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
сегодня в 21:08
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:01
    Красивый гол!
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