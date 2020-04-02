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Миллс: «Санчо нет смысла уходить в МЮ, если они не выйдут в ЛЧ»

сегодня, 21:42

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллс поделился мнением о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»:

На его месте я бы задался вопросами. Кого же еще пригласят в МЮ? Какой будет состав клуба в следующем сезоне? Останется ли Оле-Гуннар Сульшер главным тренером?

Санчо сейчас начал выходить на свой пик. Его ждут впереди лучшие годы. Нет смысла переходить в «Юнайтед», если они станут шестыми или седьмыми в таблице.

Ранее о возможном трансфере Санчо высказался форвард МЮ Маркус Рэшфорд

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lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 22:40
если да кабы...там уже все решили!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:42
Почему бы и нет?
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