Миллс: «Санчо нет смысла уходить в МЮ, если они не выйдут в ЛЧ»

Бывший защитник сборной Англии поделился мнением о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»:

На его месте я бы задался вопросами. Кого же еще пригласят в МЮ ? Какой будет состав клуба в следующем сезоне? Останется ли Оле-Гуннар Сульшер главным тренером?

Санчо сейчас начал выходить на свой пик. Его ждут впереди лучшие годы. Нет смысла переходить в «Юнайтед», если они станут шестыми или седьмыми в таблице.