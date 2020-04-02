Кака назвал худший момент в своей карьере

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сегодня, 21:57

Бывший полузащитник «Милана» Кака в общении с болельщиками в Instagram-аккаунте ФИФА вспомнил свои лучшие моменты в карьере.

У меня нет одного любимого эпизода, но большинство лучших моментов в моей карьере были в «Милане»: победы в Лиге чемпионов в 2007 году и на клубном чемпионате мира, а также получение «Золотого мяча» и титула лучшего игрока года по версии ФИФА .

Также Кака ответил на вопрос о худшем эпизоде в его карьере. По словам экс-игрока «Милана», худший момент — поражение от «Ливерпуля» в стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года. В том матче «россонери» выигрывали с преимуществом в три гола, но затем «Ливерпуль» сравнял счет и победил в серии пенальти.

Стамбул в 2005 году. Мне не нужно ничего добавлять.

Отметим, что ранее Кака назвал лучших игроков мира на своих позициях.