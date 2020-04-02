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Кака назвал худший момент в своей карьере

сегодня, 21:57

Бывший полузащитник «Милана» Кака в общении с болельщиками в Instagram-аккаунте ФИФА вспомнил свои лучшие моменты в карьере.

У меня нет одного любимого эпизода, но большинство лучших моментов в моей карьере были в «Милане»: победы в Лиге чемпионов в 2007 году и на  клубном чемпионате мира, а также получение «Золотого мяча» и титула лучшего игрока года по версии ФИФА.

Также Кака ответил на вопрос о худшем эпизоде в его карьере. По словам экс-игрока «Милана», худший момент — поражение от «Ливерпуля» в стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года. В том матче «россонери» выигрывали с преимуществом в три гола, но затем «Ливерпуль» сравнял счет и победил в серии пенальти.

Стамбул в 2005 году. Мне не нужно ничего добавлять.  

Отметим, что ранее Кака назвал лучших игроков мира на своих позициях.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:36
Осталось в памяти как негатив.
drug01
drug01
сегодня в 22:14
Теперь время много для воспоминаний!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:02
У Кака все моменты были лучшие
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