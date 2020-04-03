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Тер Штеген требует от «Барселоны» зарплату 10 млн евро в год

сегодня, 09:07

«Барселона» продолжит вести переговоры с голкипером Марком-Андре тер Штегеном по продлению контракта.

Стороны до сих пор не могут сойтись в вопросах зарплаты. Немецкий страж ворот требует 10 млн евро в год, что превышает нынешний оклад в 2 раза. Тер Штеген заинтересован в том, чтобы продлить соглашение. Каталонцы же готовы предложить зарплату 6,5 млн евро за сезон до 2025 года. Если до июля переговоры не завершатся успешно, то к ним присоединится президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

Ранее стало известно, что тер Штегеном интересуется «Бавария».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:58
Он, вообще, в курсе последних событий в мире???😁
амурец
амурец
сегодня в 10:57
пусть убавят у Месси и прибавят тер Штегену от него толку намного больше
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:54
Надо у Месси убавить , а Терке прибавить.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил чемпионство с душком
сегодня в 10:44
Забыл про туалетную бумагу
при такой з/п подтираться можно купюрами
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:36
С ума что ли посходили столько требовать.
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 09:42
Требует 10 миллионов евро и самолёт
и автобус в штрафной...
kella
kella
сегодня в 09:41
А какая у них минималка?
LOpp
LOpp
сегодня в 09:41
Требует 10 миллионов евро и самолёт
Footbolista
Footbolista ответил чемпионство с душком
сегодня в 09:40, ред.
Забыл про туалетную бумагу
Это не дефицит в Испании...10 лямов хватит на бумагу...
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Footbolista
сегодня в 09:38
10 млн.€...маски и арбидол...
Забыл про туалетную бумагу
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:37
Ответ ганса на - 70%. гы-гы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:24
Какие 10 лямов? Совсем кукушкой поехал, немчура?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:21
Почему бы и нет...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:16
10 млн.€...маски и арбидол...
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 09:12
В нынешних условиях вряд ли ему будут повышать зарплату. Футбол, как и другие виды спорта, сильно страдает от вируса.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:08
Он видимо не в этом мире живёт.
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