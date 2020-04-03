Тер Штеген требует от «Барселоны» зарплату 10 млн евро в год

1585894027

сегодня, 09:07

«Барселона» продолжит вести переговоры с голкипером по продлению контракта.

Стороны до сих пор не могут сойтись в вопросах зарплаты. Немецкий страж ворот требует 10 млн евро в год, что превышает нынешний оклад в 2 раза. Тер Штеген заинтересован в том, чтобы продлить соглашение. Каталонцы же готовы предложить зарплату 6,5 млн евро за сезон до 2025 года. Если до июля переговоры не завершатся успешно, то к ним присоединится президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

Ранее стало известно, что тер Штегеном интересуется «Бавария».