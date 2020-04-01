Скупой платит дважды

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01 апреля 2020, 09:54

«Соккер.ру» рассказывает о переговорах чемпиона Германии с Мануэлем Нойером.

Сложная ситуация возникла в «Баварии». Вратарь и капитан Мануэль Нойер, чей контракт истекает в июне следующего года, готов продлить соглашение с клубом. Но на пять лет и ни днём меньше. Баварцы же настаивают на трёхлетнем соглашении.

Сейчас Ману 34 года, несложно подсчитать, что через пять лет ему будет 39. Довольно преклонный для футболиста возраст. Даже для вратаря. Хотя история помнит десятки голкиперов, игравших и в тридцать девять, и в сорок, и за сорок. Знаменитый страж ворот «Баварии» Оливер Кан, например, ушёл на пенсию в 39. Сам Олли, кстати, не сомневается, что Ману будет в порядке и через пять лет.

Однако Кан, попав в категорию ветеранов, не подписывал долгоиграющих контрактов. Он продлевал договор максимум на три года, что вполне устраивало клуб. Теперь, когда переговоры Нойера и клуба зашли в тупик, руководство чемпионов Германии возлагает на Оливера особые надежды, рассчитывает, что он сможет убедить коллегу быть более сговорчивым. Но пока ситуация повисла в воздухе. Скандал ещё не грянул, но всё к тому идёт.

Надо сказать, что «Бавария» во многом сама спровоцировала конфликтную ситуацию, когда начала заманивать вратаря «Шальке» Александера Нюбеля. «Соккер.ру» уже писал, что молодого голкипера не пришлось долго уговаривать. В отличие от Нойера, который в своё время дважды отказывал мюнхенцам и только с третьего раза удалось уговорить. Александер уже подписал контракт с «Баварией» до 2025 года, а летом должен отбыть из Гельзенкирхена в Мюнхен. Естественно, болельщики «Шальке» костерят недавнего кумира на все лады.

«Бавария» же заполучила Нюбеля бесплатно. Продли Александер контракт с «Шальке», и тогда бы его пришлось покупать миллионов за 30, а то и больше. Голкипер он очень способный. И уже не перспективный, а вполне созревший. Экономия налицо. Но, не заплатив за Нюбеля ни цента, мюнхенцы приобрели для себя другую проблему, которая может взорвать ситуацию в клубе изнутри.

«Бавария» начала охоту на Нюбеля, не решив всех вопросов с Нойером. Мануэль оправился от тяжёлой травмы, набрал хорошую форму, а теперь вдруг узнаёт, что клуб приглашает молодого вратаря. Причём Нюбель приглашается не ради сидения на лавочке. Понятно, что мюнхенцы решили сэкономить на покупке Александера, а затем воспользовались моментом и получили его бесплатно. Но Ману от этого не легче.

Сразу пошли разговоры, а что будет делать «Бавария» с двумя вратарями? Усадит Нюбеля на лавочку до поры до времени? Во-первых, у «поры и времени» должны быть конкретные сроки. А во-вторых, зачем тогда морочили парню голову и вынуждали сжигать мосты с «Шальке», если он сейчас не очень и нужен. Клуб сделает Нюбеля основным? Но Нойер не заслужил подобного отношения. Чемпион мира 2014 года, победитель всего-всего-всего и вдруг без веских на то причин должен уступить своё законное место? Вот такая благодарность за девять лет безупречной службы. Был бы Мануэль старой развалиной, одно дело. Но выкинуть его из основы сейчас было бы форменным свинством. Добровольно уходить на роль второго, как Джанлуиджи Буффон, Ману не намерен. Что подтверждают его требования по контракту, где обозначена дата — 2025 год. Та же, что и у Нюбеля.

Ротация? Она хороша лишь в теории. На практике обычно игра по очереди или «до ошибки» бьёт по обоим вратарям. Они начинают нервничать, боятся ошибиться, потерять место в составе. А это неизбежно скажется на игре всей команды. Тем более что подобная практика не свойственна «Баварии». На рубеже семидесятых-восьмидесятых, когда Зепп Майер после аварии был вынужден досрочно завершить карьеру, за первый номер спорили Вальтер Юнгханс и Манфред Мюллер. Не самый лучший отрезок в истории клуба. Ситуация стабилизировалась с приходом Жана-Мари Пфаффа. В конце восьмидесятых Жан-Мари из-за травмы потерял место в воротах, и там обжился Раймонд «Балу» Ауманн. Который потом не хотел уходить. Возник конфликт двух голкиперов, результатом которого стал уход бельгийца. Но когда «Бавария» пригласила из «Карлсруэ» Оливера Кана, «Балу» безропотно собрал вещички и уехал играть в «Бешикташ». Преемник Кана Михаэль Рензинг не справился с возложенной на его плечи миссией и проиграл конкуренцию Йоргу Бутту. И всё. Голкиперы «Баварии» всегда знали, кто из них первый, кто второй, а кто третий. И никаких ротаций с конкуренциями. Воспитанник клуба, надежда «Баварии» и большой друг фанатов Томас Крафт смиренно присел на лавочку после появления чужака Ману, а потом и вовсе покинул клуб. Надоело Леопольду Цингерле наслаждаться футболом в исполнении Нойера — милости просим в «Падерборн». Играй на здоровье. Или жди у моря погоды, как это делает ещё один талантливый воспитанник клубной академии Кристиан Фрюхтль.

Сейчас же совсем иная ситуация. Стареющий, но ещё полный сил Нойер, а еще амбициозный, полный сил и энергии Нюбель. Но место одно. У Мануэля уже имеются предложения. Говорят, что его готовы принять «Челси» и «Ювентус». Но в Лондоне и Турине имеются свои голкиперы, которые вряд ли будут рады приходу немца. Да и сам уход Ману в такой ситуации выглядел бы поднятием белого флага. Признанием поражения в схватке, которая ещё не начиналась. А у Нойера психология победителя.

В «Баварии» нередко возникали внутренние конфликты. Самый памятный — ссора между Лотаром Маттеусом и Юргеном Клинсманном в середине девяностых. Команда была на грани раскола на две партии, и только уход Юргена спас ситуацию. Сейчас история может повториться. Или проявится несколько иначе, — игроки возьмут сторону старого вратаря и будут сливать нового. Неизвестно, что ещё хуже.