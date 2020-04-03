Райола предложил услуги Де Лигта «Реалу»

Именитый агент Мино Райола хочет определить своего клиента защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта в «Реал». «Королевскому клубу» поступило предложение от Райолы подписать 20-летнего голландца предстоящим летом. «Сливочные», по слухам, ищут долгосрочную замену Серхио Рамосу, которому в этом году уже исполнилось 34 года.
Ранее сообщалось, что Де Лигт входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Все равно Рамос для Юве это сам же Де Лигт. Там особо не разбираются в возрасте. В паспорт футболиста не смотрят.
Загадочная история Ювентуса!
Все равно Рамос для Юве это сам же Де Лигт. Там особо не разбираются в возрасте. В паспорт футболиста не смотрят.
Загадочная история Ювентуса!