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Райола предложил услуги Де Лигта «Реалу»

03 апреля 2020, 23:20

Именитый агент Мино Райола хочет определить своего клиента защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта в «Реал». «Королевскому клубу» поступило предложение от Райолы подписать 20-летнего голландца предстоящим летом. «Сливочные», по слухам, ищут долгосрочную замену Серхио Рамосу, которому в этом году уже исполнилось 34 года.

Ранее сообщалось, что Де Лигт входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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Ruslan3132
Ruslan3132
04 апреля в 20:10
только если в обмен на Милитао без доплат. Такой же днарь на данный момент
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
04 апреля в 08:43
этот аферист райола только и будет каждый год перепродавать этого недозащитника, а тот как падшая женщина и согласен на всё, пофигу на карьеру
ДСА
ДСА
04 апреля в 07:56
Ответ: денег нет.
cska minus
cska minus ответил 112910415
04 апреля в 07:03
агент не ест, не спит : варианты разные думает !
А что ему думать? Кручу верчу...его подопечным играть некогда, кружат из клуба в клуб...
112910415
112910415
04 апреля в 06:48
агент не ест, не спит : варианты разные думает !
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
04 апреля в 05:55
Флорентино Перес ещё тот жулик, ещё одного не вытерпит.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 00:14
Не пойдет!!!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
04 апреля в 00:08
Удачно.
Альфамен
Альфамен ответил neomessi
03 апреля в 23:46
Пусть обмениваются. Все равно Рамос для Юве это сам же Де Лигт. Там особо не разбираются в возрасте. В паспорт футболиста не смотрят. Загадочная история Ювентуса!
А кто Вам сказал,что будет обмен,тут речь о покупке Де Лигта идет???
drug01
drug01
03 апреля в 23:43
Замена хорошая!
neomessi
neomessi
03 апреля в 23:41
Пусть обмениваются.

Все равно Рамос для Юве это сам же Де Лигт. Там особо не разбираются в возрасте. В паспорт футболиста не смотрят.

Загадочная история Ювентуса!
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 23:24
Вот так.
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