Чико Флорес: «Хави будет следующим тренером „Барселоны“»

Экс-защитник «Рубина» поделился мнением о бывшем хавбеке «Барселоны» и сборной Испании Хави, который на данный момент возглавляет катарский «Аль-Садд».

После чемпионата Испании мы с Хави пересекались в Катаре, и я должен сказать, что он замечательный друг и прекрасный человек.

Мы играли за две сильнейшие команды страны. Это было серьёзное соперничество, мы сражались друг с другом за трофеи. Я побеждал больше, но мы отлично ладили.

Я очень рад тому, как у него всё складывается, и думаю, что его ждёт большое будущее. Он станет следующим тренером «Барселоны».