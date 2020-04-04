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Чико Флорес: «Хави будет следующим тренером „Барселоны“»

04 апреля 2020, 05:39

Экс-защитник «Рубина» Чико Флорес поделился мнением о бывшем хавбеке «Барселоны» и сборной Испании Хави, который на данный момент возглавляет катарский «Аль-Садд».

После чемпионата Испании мы с Хави пересекались в Катаре, и я должен сказать, что он замечательный друг и прекрасный человек.

Мы играли за две сильнейшие команды страны. Это было серьёзное соперничество, мы сражались друг с другом за трофеи. Я побеждал больше, но мы отлично ладили.

Я очень рад тому, как у него всё складывается, и думаю, что его ждёт большое будущее. Он станет следующим тренером «Барселоны».

Напомним, недавно Хави подтвердил, что хочет вернуться в «Барселону» в качестве тренера.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
04 апреля в 12:13
"Мы играли за две сильнейшие команды страны. Это было серьёзно соперничество, мы сражались друг с другом за трофеи. Я побеждал больше, но мы отлично ладили" - что за чушь он несёт?
shlomo
shlomo
04 апреля в 08:41
Все может быть....
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 06:08
Удачи Хави!
ДСА
ДСА
04 апреля в 05:47
Вероятность такая существует.
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