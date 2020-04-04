Павар: «Для меня „Бавария“ — лучший клуб мира, который скоро выиграет ЛЧ»

Защитник «Баварии» и сборной Франции высказался о своём первом сезоне в мюнхенском клубе, а также о личных и коллективных амбициях.

— После Мануэля Нойера и Йозуа Киммиха на твоём счету больше всех игровых минут в текущем сезоне. Ты сам рассчитывал на такое?

— Если бы кто-то сказал мне летом, что так будет, то я бы точно не поверил. Но я готовил себя к переходу в «Баварию», и с самого первого дня здесь я почувствовал, что могу сделать большой шаг в своём развитии. В этом плане мне предстоит ещё длинный путь. Я хочу всегда прогрессировать. И это не пустая фраза. Независимо от того, с каким счётом заканчивается матч, я всегда спрашиваю себя после финального свистка: что я сделал неправильно? Что я могу сделать лучше в следующем матче? Это моя мотивация. Я последовательно анализирую свою игру после каждого матча.

— Тебе было чуть за 20 когда ты отправился на чемпионат мира в Россию, на котором забил великолепный мяч в ворота сборной Аргентины.

— Всё было как во сне. Я ведь перешёл в «Баварию», чтобы представлять интерес для сборной. Для меня это лучший клуб мира, в котором выступают лучшие игроки мира. «Бавария» скоро снова выиграет Лигу чемпионов, я в этом уверен.

— Что бы ты пожелал себе на будущее?

— Я хотел бы, чтобы люди в это особенное время берегли себя и следовали советам экспертов по здравоохранению. Если мы будем держаться вместе, то сможем взять ситуацию под контроль. Я надеюсь, что в скором времени мы снова увидимся на стадионе. А нам, как команде, я желаю, чтобы мы, как только футбол возобновится, побеждали, побеждали и снова побеждали. Для «Баварии» не может быть других вариантов.