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Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Милан»

03 апреля 2020, 21:46

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, почему не состоялся переход его партнера по «Локомотиву» Алексея Миранчука в «Милан».

У Лехи Миранчука была возможность наладить что-то там (в «Милане»). Он очень здорово сыграл против «Ювентуса». Он хотел уехать, но у «Локомотива» была иная твердая позиция, которую я понимаю. Но ему боязно было немного. Они же вместе с братом всегда. Уехать одному в другую страну, английский знает еще не так хорошо...

Ранее Смолов признался, что хочет остаться в Испании.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 08:20
Миранчуки обязательно будут приглашены в Европу, особенно Лёша.
112910415
112910415
04 апреля в 04:50
секретики выдаёт
Alprish
Alprish
04 апреля в 00:23
Сказки.
Альфамен
Альфамен ответил VIPded
03 апреля в 23:50
Жаль, что не перешел в Милан парень... Авось засветился бы по-взрослому...
От Милана только имя и осталось,а Локо каждый год в ЛЧ играет....дальше думаю сами сообразите....
Bom Bom
Bom Bom
03 апреля в 22:59
У Милана чехарда в руководстве и на тренерском мостике, метания буквально во всем. Алексей наверняка сверкнул бы как Пакета на несколько матчей, а потом...
Ozabot
Ozabot ответил Leha-ha50
03 апреля в 22:26
Вот ведь незадача. Федя знает английский, но хреново играет, Леха играет хорошо , но хреново знает английский!!!
Все верно. Пока один учился, второй пинал мяч ))))
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 22:12
Вот ведь незадача. Федя знает английский, но хреново играет, Леха играет хорошо , но хреново знает английский!!!
VIPded
VIPded
03 апреля в 21:51
Жаль, что не перешел в Милан парень... Авось засветился бы по-взрослому...
beefs
beefs
03 апреля в 21:46
откуда ты все знаешь?
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