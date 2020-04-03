Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Милан»

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, почему не состоялся переход его партнера по «Локомотиву» Алексея Миранчука в «Милан».
У Лехи Миранчука была возможность наладить что-то там (в «Милане»). Он очень здорово сыграл против «Ювентуса». Он хотел уехать, но у «Локомотива» была иная твердая позиция, которую я понимаю. Но ему боязно было немного. Они же вместе с братом всегда. Уехать одному в другую страну, английский знает еще не так хорошо...
Ранее Смолов признался, что хочет остаться в Испании.