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Кака: «Я играл с Роналду, он потрясающий, но выберу Месси. Это гений»

04 апреля 2020, 02:19

Экс-игрок «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился мнением о бывшем одноклубнике, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

Я играл вместе с Криштиану, и он действительно потрясающий, но выберу Месси. Это гений, чистый талант. То, как он играет в футбол, просто невероятно.

Криштиану – это машина. Дело не только в его силе, мощи и скорости. Он силён ментально, всегда хочет играть и побеждать, быть лучшим. Это то, что больше всего восхищает меня в нём.

В истории спорта Месси и Криштиану определённо входят в первую пятёрку. Нам очень повезло увидеть в деле их обоих.

Недавно Кака также рассказал о лучшем и худшем моментах в своей карьере.

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Все комментарии
League1
League1
04 апреля в 16:10, ред.
Кака шутит похоже. Не может ему, человеку, игравшему с тремя великими Роналду, нравиться некрасивый короткошажный бег и слабый ударчик гнома. Не верю! Скорее всего неправильный перевод. Хотя, может он всем Роналду завидовал в своё время, что он не настолько крут, как они. Перешёл в Реал из Милана и тут же сдулся. А гном такой никакой нейтральный. Кака даже не довелось практически поиграть против него. Так, со скамейки понаблюдал за ним, да по телевизору.
NGYRZ
NGYRZ
04 апреля в 08:46
Хорошо, теперь давай сравним Месси в Барселоне и в сборной? Есть ли равенство в его игре и там и там??? Определенно нет, контраст бросается абслютно всем в глаза.

Это то, что называется сменой команды, обстановки, что влияет на игру любого игрока и это мы говорим только о сборной, где все еще более менее знакомо - партнеры, страна., а что бывает, когда меняется чемпионат, игроки и т.д.

Простой пример сам Кака, обладатель ЗМ, в расцвете сил приехавший в Реал и даже близко не напоминающий себя образца Милана.
И вся его гениальная игра пропала!

Нельзя сравнивать игрока, который был везде лучшим где бы не играл, с игроком который выходя из зоны комфорта, уже не показывает той игры, что была у него в постоянном месте пребывания.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
04 апреля в 08:45
пенальда лучшая только в конкурсах каких то нелепых выдуманных, а также в липовых трофеяхах и купленных кубочках
Шатаут
Шатаут
04 апреля в 08:44
Не все бразильцы назовут аргентинца лучшим... Для этого надо быть сильным и видеть все со стороны... Респект Кака...
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 07:11
Опять вечный спор кто лучше Месси или Роналду.
cska minus
cska minus ответил cska vperiod
04 апреля в 06:59
Кака плохо разбирается в футболе.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    04 апреля в 06:57
    Оказывается честный.
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    04 апреля в 06:24
    Хаха! Помню совместные интервью Роналду с Кака в 2010-2011 годах, когда Месси был на пике карьеры. У Кака тогда спрашивали кто лучший в мире, он отвечал "да без сомнения Роналду, прекрасный друг и невероятный игрок". Вот прошло время, ушёл из реала, теперь без цензуры наконец может честно и правдиво высказаться! Гы-гы
    112910415
    112910415
    04 апреля в 05:07
    маэстро, видевший все ситуации изнутри и снаружи ...
    его мнение, безусловно, очень авторитетно !
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 апреля в 04:51
    Кака плохо разбирается в футболе.
    Vave666
    Vave666 ответил The Method Man
    04 апреля в 02:37
    Это не первый и не последний кто играл с Пеналду, такое говорит. Меська - лучший. Ау Шишани и прочая массовка , вы где там? А так, ничего кроме правды, здоровья всем в этот не простой период!!!
    Ну есть талантливые игроки, но без стержня! А есть Криш не такой гениальный, но атлет и лидер любой команды!
    The Method Man
    The Method Man
    04 апреля в 02:33
    Это не первый и не последний кто играл с Пеналду, такое говорит.
    Меська - лучший.

    Ау Шишани и прочая массовка , вы где там?

    А так, ничего кроме правды, здоровья всем в этот не простой период!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 апреля в 02:28
    Правильно мыслит!!!
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