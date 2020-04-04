Кака: «Я играл с Роналду, он потрясающий, но выберу Месси. Это гений»

Экс-игрок «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился мнением о бывшем одноклубнике, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
Я играл вместе с Криштиану, и он действительно потрясающий, но выберу Месси. Это гений, чистый талант. То, как он играет в футбол, просто невероятно.
Криштиану – это машина. Дело не только в его силе, мощи и скорости. Он силён ментально, всегда хочет играть и побеждать, быть лучшим. Это то, что больше всего восхищает меня в нём.
В истории спорта Месси и Криштиану определённо входят в первую пятёрку. Нам очень повезло увидеть в деле их обоих.
Недавно Кака также рассказал о лучшем и худшем моментах в своей карьере.
Это то, что называется сменой команды, обстановки, что влияет на игру любого игрока и это мы говорим только о сборной, где все еще более менее знакомо - партнеры, страна., а что бывает, когда меняется чемпионат, игроки и т.д.
Простой пример сам Кака, обладатель ЗМ, в расцвете сил приехавший в Реал и даже близко не напоминающий себя образца Милана.
И вся его гениальная игра пропала!
Нельзя сравнивать игрока, который был везде лучшим где бы не играл, с игроком который выходя из зоны комфорта, уже не показывает той игры, что была у него в постоянном месте пребывания.
Это то, что называется сменой команды, обстановки, что влияет на игру любого игрока и это мы говорим только о сборной, где все еще более менее знакомо - партнеры, страна., а что бывает, когда меняется чемпионат, игроки и т.д.
Простой пример сам Кака, обладатель ЗМ, в расцвете сил приехавший в Реал и даже близко не напоминающий себя образца Милана.
И вся его гениальная игра пропала!
Нельзя сравнивать игрока, который был везде лучшим где бы не играл, с игроком который выходя из зоны комфорта, уже не показывает той игры, что была у него в постоянном месте пребывания.