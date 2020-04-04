Кака: «Я играл с Роналду, он потрясающий, но выберу Месси. Это гений»

Экс-игрок «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился мнением о бывшем одноклубнике, форварде «Ювентуса» и капитане «Барселоны» .

Я играл вместе с Криштиану, и он действительно потрясающий, но выберу Месси. Это гений, чистый талант. То, как он играет в футбол, просто невероятно.

Криштиану – это машина. Дело не только в его силе, мощи и скорости. Он силён ментально, всегда хочет играть и побеждать, быть лучшим. Это то, что больше всего восхищает меня в нём.

В истории спорта Месси и Криштиану определённо входят в первую пятёрку. Нам очень повезло увидеть в деле их обоих.