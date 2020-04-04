Агент: «Где-то игроки соглашаются на понижение зарплаты, а где-то нет»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал сокращение зарплат футболистов из-за коронавируса.

Где-то игроки соглашаются на понижение зарплаты, а где-то нет. Просто решение должно быть коллективное. Чтобы не было такого, что легионерам оставляют зарплаты, а русским снижают. Иначе возможен раскол в команде. Мы видели пример «Барселоны», где согласились на снижение на 70 процентов. Многие футболисты персонально помогают больницам, как игроки «Динамо», например, закупили оборудование для Коммунарки. Такая сейчас жизнь, и это нормально.

У нас малый бизнес вообще рухнул, у кого ресторанчики маленькие. Посмотрите, что происходит с туристическим бизнесом, страховым, с авиаперелетами. Мы в одной стране живем, и футбол от нее неотделим.

Есть ли среди моих клиентов те, кто не готов к сокращениям? Нет. Мне звонили, советовались, как и что. Я сказал: «У вас есть команда, как там примут решение, так и будет».

Но очень важный момент — сокращать разумно. Если есть начинающий мальчик, у которого зарплата 50 тысяч рублей, то его бы я вообще не трогал. Ему на 40 процентов уменьшишь зарплату, ему на тренировки не хватит денег ездить. А футболисты, которые получают по 500 тысяч, перенесут это менее болезненно. У нас как обычно бывает: клуб объявляет о минимизации расходов, и первым увольняют дворника и электрика, а игроков с контрактом в три миллиона евро не трогают. В эти моменты как раз и проявляется уровень менеджмента.