Генич: «Гильерме останется главным вратарем сборной России и через год»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, какой будет вратарская линия сборной России на Евро-2020.

Гильерме, удерживающий в последнее время позицию первого номера, полагаю, останется таковым и через год. Если, конечно, ничего форс-мажорного не случится. У него вполне рабочий возраст для вратаря (34 года), а также есть опыт — как еврокубковый, так и опыт больших матчей. Возможно, Гильерме не всегда удачно играл в топ-встречах, но это — тот голкипер, которому доверяют Гинтарас Стауче и Станислав Черчесов.

Сослан Джанаев, если он не травмирован, играет действительно здорово, и во многих моментах выручает «Сочи». Так что и у него есть неплохие шансы быть в заявке. Плюс есть Антон Шунин, регулярно играющий за «Динамо». Будет неплохой шанс и у молодых. Это я говорю про Сафонова и Максименко.