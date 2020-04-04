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Генич: «Гильерме останется главным вратарем сборной России и через год»

04 апреля 2020, 11:28

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, какой будет вратарская линия сборной России на Евро-2020.

Гильерме, удерживающий в последнее время позицию первого номера, полагаю, останется таковым и через год. Если, конечно, ничего форс-мажорного не случится. У него вполне рабочий возраст для вратаря (34 года), а также есть опыт — как еврокубковый, так и опыт больших матчей. Возможно, Гильерме не всегда удачно играл в топ-встречах, но это — тот голкипер, которому доверяют Гинтарас Стауче и Станислав Черчесов.

Сослан Джанаев, если он не травмирован, играет действительно здорово, и во многих моментах выручает «Сочи». Так что и у него есть неплохие шансы быть в заявке. Плюс есть Антон Шунин, регулярно играющий за «Динамо». Будет неплохой шанс и у молодых. Это я говорю про Сафонова и Максименко.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Vave666
вчера в 09:48
Полуживой воротчик! В Локо за бабки, в сборной от безысходности (в Бразу никогда бы не попал). Уровень средний Шунинский, ошибок много. Генич говорит, что в топ-матчах лошит, ну так на ЧЕ и даже ЛигеНаций слабых нет соперников! Лучше молодого своего наигрывать, либо Лунёва, Джанаева!
Джанаеву 33, если что). На 2 года Гили моложе.
Vave666
Vave666
04 апреля в 19:43
Полуживой воротчик! В Локо за бабки, в сборной от безысходности (в Бразу никогда бы не попал). Уровень средний Шунинский, ошибок много. Генич говорит, что в топ-матчах лошит, ну так на ЧЕ и даже ЛигеНаций слабых нет соперников! Лучше молодого своего наигрывать, либо Лунёва, Джанаева!
Юрниекс
Юрниекс
04 апреля в 14:25
Гильерме...неплохой воротчик..Но я бы Сафонова поставил..
Аpбитр
Аpбитр ответил Ангел неБесГрешен
04 апреля в 14:02
Хорошо, по комменту от 11-33 мне начислено и снято штрафами по 100 очков. Что не так с комментом 12-39? По смыслу "Дырка от бублика вам, а не Шарапова". За это наказание?
Все хорошо с данным комментарием:
12:39 Первый комментарий в материале +50
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Аpбитр
04 апреля в 13:56
Штраф за удалённый комментарий. По поводу флуда вопрос закрыт.
Хорошо, по комменту от 11-33 мне начислено и снято штрафами по 100 очков.
Что не так с комментом 12-39? По смыслу "Дырка от бублика вам, а не Шарапова".
За это наказание?
Аpбитр
Аpбитр ответил Ангел неБесГрешен
04 апреля в 13:21
В 12-32 начислено 50 очков, в 12-39 (часа не прошло) ещё 50 за первый комментарий. А где ещё 50 за это же время? Почему моё мнение Вы считаете флудом ?
Штраф за удалённый комментарий.
По поводу флуда вопрос закрыт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Аpбитр
04 апреля в 13:19
4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен! https://www.soccer.ru/game?from=tab
В 12-32 начислено 50 очков, в 12-39 (часа не прошло) ещё 50 за первый комментарий.
А где ещё 50 за это же время? Почему моё мнение Вы считаете флудом ?
Аpбитр
Аpбитр ответил Ангел неБесГрешен
04 апреля в 13:10, ред.
Не нами придуманы эти правила. И потом, тема была вывешена в 11-28, мой коммент в 11-33. Далеко не первые секунды. В этом плане я ничего не нарушил. З.Ы. А теперь ещё и в Истории операций непонятки по времени (последние начисления)
4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Аpбитр
04 апреля в 12:56
Добрый день. Вам вынесли предупреждение за флуд. В погоне за первый комментарий в новой теме, Вы и не только, все больше и больше начинаете флудить. Таким методом, мы скоро дойдем до одной буквы или точки.
Не нами придуманы эти правила. И потом, тема была вывешена в 11-28, мой коммент в 11-33. Далеко не первые секунды. В этом плане я ничего не нарушил.
З.Ы. А теперь ещё и в Истории операций непонятки по времени (последние начисления)
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 12:51
Сафонов лучший!
Donner
Donner
04 апреля в 12:51
Какая сборная, такой и вратарь.
Аpбитр
Аpбитр ответил Ангел неБесГрешен
04 апреля в 12:40
Здравствуйте, уважаемые модераторы! Поясните пожалуйста, почему удалили мой коммент в этой теме от 11-33? Согласился с Константином, не более того.Можно так же сказать и с некоторой долей иронии или сарказма. Что криминального вы нашли?
Добрый день.
Вам вынесли предупреждение за флуд.
В погоне за первый комментарий в новой теме, Вы и не только, все больше и больше начинаете флудить.
Таким методом, мы скоро дойдем до одной буквы или точки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 апреля в 12:32
Здравствуйте, уважаемые модераторы!
Поясните пожалуйста, почему удалили мой коммент в этой теме от 11-33?
Согласился с Константином, не более того.Можно так же сказать и с некоторой долей иронии или сарказма. Что криминального вы нашли?
ОПС
ОПС
04 апреля в 12:16
Не Геничу решать кто будет в сборной.
beefs
beefs
04 апреля в 12:05
в принципе все лучшие названы, а кто играет прерогатива тренера...
viv
viv
04 апреля в 11:58
К сожалению других кандидатур сейчас нет....
yasukuni
yasukuni
04 апреля в 11:49
Лысого-усатого можно убить, но никак не получится убедить.
ildar_3871
ildar_3871
04 апреля в 11:47
В сборную идут только по знакомству , их туда не берут , чтобы было проще деньги делить !
Не спартак
Не спартак
04 апреля в 11:36
Ему все равно сколько голов пропускать, не за Родину же играет.
Red blu
Red blu
04 апреля в 11:35
На безрыбье и рак рыба.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 11:34
он уже не тянет.)))) но для такой сборной лучше и не надо))))
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