Генич: «Гильерме останется главным вратарем сборной России и через год»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, какой будет вратарская линия сборной России на Евро-2020.
Гильерме, удерживающий в последнее время позицию первого номера, полагаю, останется таковым и через год. Если, конечно, ничего форс-мажорного не случится. У него вполне рабочий возраст для вратаря (34 года), а также есть опыт — как еврокубковый, так и опыт больших матчей. Возможно, Гильерме не всегда удачно играл в топ-встречах, но это — тот голкипер, которому доверяют Гинтарас Стауче и Станислав Черчесов.
Сослан Джанаев, если он не травмирован, играет действительно здорово, и во многих моментах выручает «Сочи». Так что и у него есть неплохие шансы быть в заявке. Плюс есть Антон Шунин, регулярно играющий за «Динамо». Будет неплохой шанс и у молодых. Это я говорю про Сафонова и Максименко.
12:39 Первый комментарий в материале +50
12:39 Первый комментарий в материале +50
Что не так с комментом 12-39? По смыслу "Дырка от бублика вам, а не Шарапова".
За это наказание?
Что не так с комментом 12-39? По смыслу "Дырка от бублика вам, а не Шарапова".
За это наказание?
По поводу флуда вопрос закрыт.
По поводу флуда вопрос закрыт.
А где ещё 50 за это же время? Почему моё мнение Вы считаете флудом ?
А где ещё 50 за это же время? Почему моё мнение Вы считаете флудом ?
https://www.soccer.ru/game?from=tab
https://www.soccer.ru/game?from=tab
З.Ы. А теперь ещё и в Истории операций непонятки по времени (последние начисления)
З.Ы. А теперь ещё и в Истории операций непонятки по времени (последние начисления)
Вам вынесли предупреждение за флуд.
В погоне за первый комментарий в новой теме, Вы и не только, все больше и больше начинаете флудить.
Таким методом, мы скоро дойдем до одной буквы или точки.
Вам вынесли предупреждение за флуд.
В погоне за первый комментарий в новой теме, Вы и не только, все больше и больше начинаете флудить.
Таким методом, мы скоро дойдем до одной буквы или точки.
Поясните пожалуйста, почему удалили мой коммент в этой теме от 11-33?
Согласился с Константином, не более того.Можно так же сказать и с некоторой долей иронии или сарказма. Что криминального вы нашли?
Поясните пожалуйста, почему удалили мой коммент в этой теме от 11-33?
Согласился с Константином, не более того.Можно так же сказать и с некоторой долей иронии или сарказма. Что криминального вы нашли?