Шалимов: «РПЛ не должна ориентироваться на слова УЕФА о доигровке сезона»

Главный тренер «Ахмата» считает, что РПЛ не следует ориентироваться на рекомендацию УЕФА о доигрывании сезона.

Есть вопрос, может, неконкретный. Я сам себе задаю: почему мы ориентируемся на УЕФА ? Я думаю, УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если ориентир на это, то, конечно, УЕФА дает указания таким странам, как Италия, Германия, Англия, Испания, Франция, вот этой пятерке, чтобы они свои чемпионаты закончили, потому что если они не закончат, то УЕФА не доиграет финал Лиги чемпионов, в этом есть логика.

Дальше. Все-таки в УЕФА , насколько я знаю, сказали, что пожелание доиграть чемпионаты относится к этой пятерке, а не к остальным. Доиграть — но каждый может решать сам. Просто надо заранее объявить, кто играет в еврокубках.

Я понимаю Англию. Если они не доиграют, телевидение не доплатит клубам в районе за 700 млн фунтов. Понимаю, почему они будут до конца гнуть свою линию. Безумные деньги стоят на кону. То же самое в Италии, то же самое в Германии. У нас этого нет. У нас телевидение не платит. Если мы закончим сейчас чемпионат, то в принципе никто ничего не потеряет. По крайней мере, не так много, как в топ-5 европейских чемпионатах. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Я не понимаю, почему мы должны тянуть до последнего.