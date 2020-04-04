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Шалимов: «РПЛ не должна ориентироваться на слова УЕФА о доигровке сезона»

04 апреля 2020, 12:05

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов считает, что РПЛ не следует ориентироваться на рекомендацию УЕФА о доигрывании сезона.

Есть вопрос, может, неконкретный. Я сам себе задаю: почему мы ориентируемся на УЕФА? Я думаю, УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если ориентир на это, то, конечно, УЕФА дает указания таким странам, как Италия, Германия, Англия, Испания, Франция, вот этой пятерке, чтобы они свои чемпионаты закончили, потому что если они не закончат, то УЕФА не доиграет финал Лиги чемпионов, в этом есть логика.

Дальше. Все-таки в УЕФА, насколько я знаю, сказали, что пожелание доиграть чемпионаты относится к этой пятерке, а не к остальным. Доиграть — но каждый может решать сам. Просто надо заранее объявить, кто играет в еврокубках.

Я понимаю Англию. Если они не доиграют, телевидение не доплатит клубам в районе за 700 млн фунтов. Понимаю, почему они будут до конца гнуть свою линию. Безумные деньги стоят на кону. То же самое в Италии, то же самое в Германии. У нас этого нет. У нас телевидение не платит. Если мы закончим сейчас чемпионат, то в принципе никто ничего не потеряет. По крайней мере, не так много, как в топ-5 европейских чемпионатах. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Я не понимаю, почему мы должны тянуть до последнего.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
вчера в 11:01
В принципе ДА! Но есть одна закавыка - чемпионат Европы, на время проведения которого чемпионат будет прерван где-то на месяц. Плюс паузы на игры сборной. Одним словом, всё это надо просчитывать с карандашом в руках. Но если будет принято решение доиграть чемпионат, то другой вариант трудно придумать.
ЧЕ проведут в июле, компактно и без особых разьездов. В 2-3 странах
cska1948
cska1948 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:55
Спасибо за понимание. Мой вариант реален? Ваше мнение?
В принципе ДА! Но есть одна закавыка - чемпионат Европы, на время проведения которого чемпионат будет прерван где-то на месяц. Плюс паузы на игры сборной. Одним словом, всё это надо просчитывать с карандашом в руках. Но если будет принято решение доиграть чемпионат, то другой вариант трудно придумать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
04 апреля в 22:24
Извините, но мне НЕ понятно, почему вас НЕ устраивает чемпионат, в котором сыграно 22 тура, но вполне устраивает чемпионат в 5 - 10 туров? В чём преимущество чемпионата в 5 - 10 туров перед чемпионатом в 22 тура?
Спасибо за понимание. Мой вариант реален? Ваше мнение?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
04 апреля в 20:32
Извините, но мне НЕ понятно, почему вас НЕ устраивает чемпионат, в котором сыграно 22 тура, но вполне устраивает чемпионат в 5 - 10 туров? В чём преимущество чемпионата в 5 - 10 туров перед чемпионатом в 22 тура?
Уважаемый, я всегда считал, что я доходчиво и поня но излпгаю свои мысли. Увы. Специально для вас повторю все сначала. Итак моё предложение. 1. Обязательно доиграть этот чемпионат, пусть даже завершить в снтябре- октябре, но завершить 2. Следующий чемпионат20-21 начать сразу, без перерыва,тк перерыв был в несколько месяцев. 3 Пусть даже это начало придёт я на октябрь, ноябрь. Значит в этом году сыграем, 5-8 туров. 4. Завершение с февраля 21 г. по июнь 21,те за 4 месяца 21 г можно спокойно сыграть 20-28 туров, естественно в наряженном режиме. Где в этом варианте то, что вы мне потписывпете? Если же удастся начать в сентябре, то до зимы можно спокойно сыграть и 12-14 туров. Просто нужно гибко подходить к этому вопросу. Переходить на весну- осень не надо, стадионы позволяют играть осень- весна. Ясно?
cska1948
cska1948 ответил ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 18:45
А что непонятно? Успеем сыграть 5 туров, один вариант, если 10 уров - другой и т. д. Поэтому и не жёсткий вариант
Извините, но мне НЕ понятно, почему вас НЕ устраивает чемпионат, в котором сыграно 22 тура, но вполне устраивает чемпионат в 5 - 10 туров? В чём преимущество чемпионата в 5 - 10 туров перед чемпионатом в 22 тура?
Шишанутый
Шишанутый
04 апреля в 18:16
А почему тогда Инафнтино пригрозил Бельгии что не пустит их клубы в еврокубки или у них тоже ТОП-чемпеонат?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
04 апреля в 18:06
А что тогда означает ваше:"Жестко планировать не надо на следующий сезон, а сыграть сколько успеем ( сколько получится)"?
А что непонятно? Успеем сыграть 5 туров, один вариант, если 10 уров - другой и т. д. Поэтому и не жёсткий вариант
cska1948
cska1948 ответил ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 17:54
А чем он будет не полноценным, если его начать, например в октябре, а закончить к июню 21 года? И играть поинтенсивнее, два раза в неделю, в зависимости от погоды?
А что тогда означает ваше:"Жестко планировать не надо на следующий сезон, а сыграть сколько успеем ( сколько получится)"?
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 16:37
Каждый гнёт свою линию, если топы со своими плотными графиками плюс еврокубки, расчитывают отыграть15-20 матчей, то нам сам бог велел 8 игр отыграть
Izmar
Izmar
04 апреля в 16:15
Шалимов не авторитет в футболе.
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:43
Молодец,стоя на пороге вылета,хочет свернуть сезон.Заодно пропихивателям расширения РПЛ до 18 команд будет отличный шанс пополнить турнир ещё двумя нищими клубами.Они же лично воруют не с прибылей,а с убытков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
04 апреля в 15:33
Почему Вы считаете, что важнее доиграть нынешний чемпионат, чем провести полноценный следующий сезон?
А чем он будет не полноценным, если его начать, например в октябре, а закончить к июню 21 года? И играть поинтенсивнее, два раза в неделю, в зависимости от погоды?
112910415
112910415
04 апреля в 15:15
РПЛ не должна ориентироваться на слова Шалимова !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 апреля в 14:56
Хотя можно было и сняться с этого псевдо чемпионата и перейти в чемпионат Белоруссии.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 апреля в 14:53
При любом раскладе,т.е. доиграют,не доиграют,анулируют,небо упадет на землю,Ахмат останется в ПЛ.
cska1948
cska1948 ответил ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 14:32
Во-первых слово получится пишется без мягкого знака, а во -вторых речь идет о следующем сезоне . то-есть этот доиграть однозначно, а в следующем сколько получится, т.е. сколько успеем. , например в этом году можно было играть даже в январе-феврале. Жестко планировать не надо на следующий сезон, а сыграть сколько успеем ( сколько получится). Теперь понятно?
Почему Вы считаете, что важнее доиграть нынешний чемпионат, чем провести полноценный следующий сезон?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
04 апреля в 13:44
Что значит: "сыграть сколько получиться"?
Во-первых слово получится пишется без мягкого знака, а во -вторых речь идет о следующем сезоне . то-есть этот доиграть однозначно, а в следующем сколько получится, т.е. сколько успеем. , например в этом году можно было играть даже в январе-феврале. Жестко планировать не надо на следующий сезон, а сыграть сколько успеем ( сколько получится). Теперь понятно?
Red blu
Red blu
04 апреля в 13:42
Ориентироваться надо не на УЕФА, а на эпидемиологическую обстановку в стране.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил Юррыч
04 апреля в 13:40
Сезон нужно доиграть, спартак должен вылететь в пердив, а цска не должно быть в зоне еврокубков, чтобы не позорить страну.
А Зенит должен быть расформирован
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля в 13:30
Конечно, РПЛ должна идти своим курсом! Синхронность с УЕФА в принятии важных решений тут совсем ни к чему. Здоровье футболистов все же важнее!
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 13:27
Утопил Ахмат, теперь способ спасения ищет.
ОПС
ОПС
04 апреля в 13:17
Умник нашелся.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
04 апреля в 13:10
Тему закрытия сезона по 22-му туру обсуждали как самый крайний вариант апокалипсиса.
порт
порт
04 апреля в 13:04
УЕФА может принять любое решение, но Ахмат по любому следующий сезон обязан начать в пердиве.
cska1948
cska1948 ответил ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 12:56
А почему нельзя закончить в августе, сентябре, октябре, ноябре. Да когда угодно в этом году. И сразу без перерыва начать следующий сезон. Сыграть сколько получится. Ничего страшного. Но сезон закончить надо, а с УЕФА ссориться не надо, даже повод давать не надо.
Что значит: "сыграть сколько получиться"?
cska1948
cska1948 ответил Юрий Сенатов 1
04 апреля в 12:55, ред.
Логика Шалимова в том, что раз чемпионат не доигран, значит НИКТО из ПЛ не вылетает! Либо чемпионат аннулируется и следующий чемпионат разыгрывают те же команды. Либо в ПЛ добавляются две команды из ФНЛ. При любом из этих раскладов Ахмат остаётся а ПЛ, а кому достанется титул чемпиона и места в евролиге Шалимова НЕ волнует, ведь Ахмат на это не претендует.
oFANATo
oFANATo ответил Юрий Сенатов 1
04 апреля в 12:53
Впервую очередь нужно думать о жизни и здоровье людей, а не о футболе.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 12:48
Слушать хрющу не раз подставивший людей себя не уважать.
VIPded
VIPded
04 апреля в 12:46
Шалимов кукухой на карантине поехал...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 12:43
А почему нельзя закончить в августе, сентябре, октябре, ноябре. Да когда угодно в этом году. И сразу без перерыва начать следующий сезон. Сыграть сколько получится. Ничего страшного. Но сезон закончить надо, а с УЕФА ссориться не надо, даже повод давать не надо.
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