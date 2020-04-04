Сагитов: «У меня ощущение, что вообще сезон может быть закончен досрочно»

Воспитанник «Рубина» , ныне выступающий за «Нижний Новгород», рассказал о своем отношении к коронавирусу.

Всех отправили по домам? Да, изначально говорили про 7 апреля. Но из-за отмены всех матчей в России до 31 мая, неизвестно, что будет дальше. Есть лично у меня ощущение, что вообще сезон может быть закончен досрочно. Но самое главное сейчас – здоровье людей. Футбол надо возвращать, когда мы все справимся с этой бедой.

Какое у меня отношение к ситуации? Мы же видим, сколько людей каждый день умирают от этой болезни. Конечно, нужно беречь себя и оставаться дома. Но также я общался со многими специалистами, мне они говорили, что для здорового молодого человека это не сильно отличается от гриппа.