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Сагитов: «У меня ощущение, что вообще сезон может быть закончен досрочно»

04 апреля 2020, 12:22

Воспитанник «Рубина» Артур Сагитов, ныне выступающий за «Нижний Новгород», рассказал о своем отношении к коронавирусу.

Всех отправили по домам? Да, изначально говорили про 7 апреля. Но из-за отмены всех матчей в России до 31 мая, неизвестно, что будет дальше. Есть лично у меня ощущение, что вообще сезон может быть закончен досрочно. Но самое главное сейчас – здоровье людей. Футбол надо возвращать, когда мы все справимся с этой бедой.

Какое у меня отношение к ситуации? Мы же видим, сколько людей каждый день умирают от этой болезни. Конечно, нужно беречь себя и оставаться дома. Но также я общался со многими специалистами, мне они говорили, что для здорового молодого человека это не сильно отличается от гриппа.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 14:53
Сагитов всё время, что то ощущает.
Брулин
Брулин
04 апреля в 13:15
Если честно, то он даже уровня ФНЛ не дотягивает. За отведённое ему время, он себя никак не проявил
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 12:51
Впервую очередь нужно думать о жизни и здоровье людей, а не о футболе.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 12:27, ред.
ну не думаю. всё конечно не здорово но мы победим
drug01
drug01
04 апреля в 12:23
это так!
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