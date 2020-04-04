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Фернандес рассказал, кто в ЦСКА больше всех матерится

04 апреля 2020, 11:33

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, кто в составе армейцев больше всего матерится. 

Набаба [Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же.

Кто научил меня первому русскому матерному слову? Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич. Какое первое матерное слово я выучил? Сейчас не помню уже. Я же не ругаюсь матом. Я — человек спокойный. Не использую ненормативную лексику. Опять же, у нас есть игроки из другого «лагеря».

Напомним, что Марио Фернандес был признан автором лучшего гола РПЛ в марте.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
04 апреля в 20:15
Мат знают все, воспитанные люди знают где можно, где нет ))
SHMEL
SHMEL
04 апреля в 17:12
Иногда без мата никак не обойтись, он сам собой из тебя выскакивает при проявлении каких-либо эмоций.
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:46
КАк говорил один из первых моих учителей на флоте :"Мат-достояние культурного человека! Если ты разговариваешь матом,то обедняешь свой набор средств воздействия на подчинённого.А в критических ситуациях он может быть необходим и эффективен".
Vezhliviy
Vezhliviy
04 апреля в 14:59
Материться нужно разумно.
BenderBender
BenderBender
04 апреля в 14:34
Юрникес, не нервничай ты так)))
Свиней не предпочитаю. С чего взял? Сможешь объяснить? У вас, коней, как что, сразу стрелки на спам переводите. Только я тут при чем?

Чего за игнор спрятался? Страшно?
cevin cigan
cevin cigan
04 апреля в 14:30
Мат - это "жизненная необходимость". Лучше выплеснуть эмоции так,чем въехать обидчику в "табло"(красная,дисква,санкции)
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля в 14:05
Спасибо за очень интересный комментарий, Марио! Будем знать теперь)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 13:52
Меня улыбнуло то, как на эту новость отреагировало стадо хряков. Все они исключительно изысканные люди, обращающиеся друг к другу не иначе как "сударь" дружно возмутились сквернословием, царящим в ЦСКА. Но ведь, ребята не забывайте простую и очевидную истину больше грязи , чем в хлеву у хряков нигде нет. Если брать в целом, то все они помешаны на восхищении своим недостойным клубом и изливают свою желчь на успешные клубы ( ЦСКА, ЗЕНИТ, ЛОКО). Что с них взять. Хряки - они и в Африке хряки. А мы отнеслись с юмором к словам Марио.
Юрниекс
Юрниекс ответил BenderBender
04 апреля в 13:36
Думаю, самое быдло - это лошадиная дыра. И ещё одно вратарское быдло в тренерском штабе.
    BenderBender
    BenderBender
    04 апреля в 13:08, ред.
    Думаю, самое быдло - это лошадиная дыра. И ещё одно вратарское быдло в тренерском штабе.
    Лакшери
    Лакшери ответил VIPded
    04 апреля в 13:08
    Россиянином стал, но русским не станет никогда...)))
    В России помимо русских много национальностей, почему он именно русским должен становиться? Может он бурятом предпочёл бы
    BenderBender
    BenderBender ответил Свидетель Великой Победы
    04 апреля в 13:06
    Больше всех матерились в Реале после двух поражений подряд от ЦСКА.
    Такие смешные кони))) Это был не Реал, а его бледная тень. Лучше вспомните позор от болгар и венгров. И от последней на тот момент испанской команды Эспаньол. Вот ваш уровень!!!
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответил Illuha
    04 апреля в 12:55, ред.
    Матерится больше всех Гончаренко, на Лудогорец, опозоривший коней на всю Европу.
    Больше всех матерились в Реале после двух поражений подряд от ЦСКА.
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 апреля в 12:17
    Ясно кто самый бескультурный.
    mihaluch
    mihaluch
    04 апреля в 12:17
    Конечно в португальском почти нет мата.
    Illuha
    Illuha
    04 апреля в 12:13
    Матерится больше всех Гончаренко, на Лудогорец, опозоривший коней на всю Европу.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    04 апреля в 11:59
    Богат русский язык ,но без мата как ? ))
    морозз
    морозз
    04 апреля в 11:56
    Гинер когда выбивает очередную дверь в судейскую комнату, говорят любит на идиш материться! Ну про Игоря Акинфеева я лучше промолчу, сравнивать не с кем...гениально может это говорить на всех языках!
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 апреля в 11:55
    с такой игрой это ганчар и акинфеев))))))))))) ну и онопко в тихушу))))
    shlomo
    shlomo
    04 апреля в 11:53
    Ругаться матом не хорошо...но называть вещи своими именами жизненно необходимо.....
    Footbolista
    Footbolista
    04 апреля в 11:45
    Акинфеев матерится глазами...
    Aerobniy
    Aerobniy
    04 апреля в 11:44
    Больше всех матерится Стельмах, когда узнает расценки от судьи Иванова.
    VIPded
    VIPded
    04 апреля в 11:43
    Россиянином стал, но русским не станет никогда...)))
    Юррыч
    Юррыч
    04 апреля в 11:35
    Как можно проиграть Ференварошу в обоих матчах и не материться?
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