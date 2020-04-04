Фернандес рассказал, кто в ЦСКА больше всех матерится

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04 апреля 2020, 11:33

Защитник ЦСКА рассказал о том, кто в составе армейцев больше всего матерится.

Набаба [Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же. Кто научил меня первому русскому матерному слову? Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА , практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич. Какое первое матерное слово я выучил? Сейчас не помню уже. Я же не ругаюсь матом. Я — человек спокойный. Не использую ненормативную лексику. Опять же, у нас есть игроки из другого «лагеря».