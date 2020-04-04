Фернандес рассказал, кто в ЦСКА больше всех матерится

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, кто в составе армейцев больше всего матерится.
Набаба [Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же.
Кто научил меня первому русскому матерному слову? Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич. Какое первое матерное слово я выучил? Сейчас не помню уже. Я же не ругаюсь матом. Я — человек спокойный. Не использую ненормативную лексику. Опять же, у нас есть игроки из другого «лагеря».
Напомним, что Марио Фернандес был признан автором лучшего гола РПЛ в марте.
Свиней не предпочитаю. С чего взял? Сможешь объяснить? У вас, коней, как что, сразу стрелки на спам переводите. Только я тут при чем?
Чего за игнор спрятался? Страшно?
Свиней не предпочитаю. С чего взял? Сможешь объяснить? У вас, коней, как что, сразу стрелки на спам переводите. Только я тут при чем?
Чего за игнор спрятался? Страшно?