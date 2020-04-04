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Сагитов: «Мне напрямую звонили люди из Премьер-Лиги и даже из Европы»

04 апреля 2020, 12:25

Воспитанник «Рубина» Артур Сагитов, ныне выступающий на правах аренды за «Нижний Новгород», признался, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, помимо клуба из ФНЛ.

Мне напрямую звонили люди из Премьер-Лиги и даже из Европы. Но выходили почему-то не на агента, поэтому всё срывалось. Но в целом, мы решили, что переход в команду РПЛ для меня на тот момент не был бы оправданным. Меня всё равно ожидали выходы на замену в концовке матчей, а в ФНЛ я понимал, что у меня больше шансов сыграть на профессиональном уровне. И в итоге не прогадали.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 апреля в 00:20
Пик карьеры похоже пройдет в Нефтехимике.
Juve14
Juve14
04 апреля в 20:00
Это наверно вью из первого апреля
wingback
wingback
04 апреля в 17:22
Звонили с просьбой больше не присылать диски с нарезкой какого-то днаря-ноунейма...
112910415
112910415
04 апреля в 14:59
Клопп и Сульшер до сих пор не могут понять, что произошло !
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 13:26
У нас платят больше!
Youngberg
Youngberg ответил drug01
04 апреля в 13:16
Романтик!!!!
да нет, балаболка!
drug01
drug01
04 апреля в 12:58
Романтик!!!!
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 12:47
Казанский звонил от их имени.
Не спартак
Не спартак
04 апреля в 12:43
Сказочник еще тот.
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 12:35
Ну да))
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 12:28
В пердив не прогадали.
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