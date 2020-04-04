Сагитов: «Мне напрямую звонили люди из Премьер-Лиги и даже из Европы»

Воспитанник «Рубина» , ныне выступающий на правах аренды за «Нижний Новгород», признался, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, помимо клуба из ФНЛ .

Мне напрямую звонили люди из Премьер-Лиги и даже из Европы. Но выходили почему-то не на агента, поэтому всё срывалось. Но в целом, мы решили, что переход в команду РПЛ для меня на тот момент не был бы оправданным. Меня всё равно ожидали выходы на замену в концовке матчей, а в ФНЛ я понимал, что у меня больше шансов сыграть на профессиональном уровне. И в итоге не прогадали.