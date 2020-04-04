«Интер» может продать Наингголана и Дальберта ради трансфера Кьезы

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04 апреля 2020, 15:44

«Интер» намерен приобрести нападающего «Фиорентины» летом. Вероятно, миланцам придется заплатить за трансфер игрока 50 миллионов евро. «Интер» планирует принять ряд мер, которые помогут клубу подписать Кьезу, сообщает источник со ссылкой на Sportmediaset.

Отмечается, что, в частности, «нерадзурри» могут продать хавбека и защитника Дальберта, чтобы собрать деньги для покупки форварда «Фиорентины».

Наингголан выступает за «Кальяри» на правах аренды. Дальберт тоже пребывает в аренде – в «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что «Интер» также планирует усилиться форвардом «Наполи» .