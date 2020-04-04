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«Интер» может продать Наингголана и Дальберта ради трансфера Кьезы

04 апреля 2020, 15:44

«Интер» намерен приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу летом.  Вероятно, миланцам придется заплатить за трансфер игрока 50 миллионов евро. «Интер» планирует принять ряд мер, которые помогут клубу подписать Кьезу, сообщает источник со ссылкой на Sportmediaset.

Отмечается, что, в частности, «нерадзурри» могут продать хавбека Раджу Наингголана и защитника Дальберта, чтобы собрать деньги для покупки форварда «Фиорентины».

Наингголан выступает за «Кальяри» на правах аренды. Дальберт тоже пребывает в аренде – в «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что «Интер» также планирует усилиться форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом.

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Все комментарии
матос
матос
04 апреля в 22:22
Эта новость далеко не нова.
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 21:42
Сложная схема.
STVA 1
STVA 1 ответил cska vperiod
04 апреля в 18:34
Сейчас и продать будет проблема.
Вот именно!За копейки не отдадут же!
drug01
drug01
04 апреля в 16:01
Каждый решает свою задачу!
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 15:49
Сейчас и продать будет проблема.
drug01
drug01
04 апреля в 15:47
надо брать!
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