«Ювентус» может обменять Де Шильо или Ругани на Торреса

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04 апреля 2020, 13:14

«Ювентус» может включить или в сделку по приобретению форварда «Валенсии» , сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что в контракте Торреса прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. Вместе с тем «Валенсия» готова продать нападающего за 60 миллионов евро, поскольку тот отказался продлевать соглашение, истекающее в июне 2021 года. В свою очередь «Ювентус» надеется заплатить меньше 60 миллионов. Туринцы намерены включить в сделку одного из указанных игроков, чтобы добиться снижения цены Торреса.

Ранее сообщалось, что «Юве» также претендует на защитника «Реала» , играющего за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.