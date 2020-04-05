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Дэнни Мерфи — об участии клубов АПЛ в госпрограмме: «Это нелепо»

вчера, 17:59

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи раскритиковал клубы АПЛ, которые приняли участие в госпрограмме по сохранению рабочих мест за счет государства:

В нашей игре есть и хорошее, и плохое. Я не удивлен, что капитаны клубов намерены помочь финансово Национальной службе здравоохранения и благотворительным фондам.

Негативно, что большие клубы прибегают к помощи государства для сохранения рабочих мест своих сотрудников. Например, «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и, к сожалению, мой «Ливерпуль». Это просто нелепо. Программа создавалась не для клубов АПЛ, у которых и так много денег.

Особенно разочарован «Ливерпулем». Это противоречит ценностям клуба. Это повлечет ущерб в плане репутации, пусть экономически это и выгодно. Это выставит в плохом свете футболистов, которые никак не виноваты. Уверен, что игроки рады были бы сокращению зарплат, чтобы помочь работникам клуба.

Ранее «Ливерпуль» за это решение раскритиковал бывший хавбек «красных» Дитмар Хаманн.

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Все комментарии
aastik
aastik
сегодня в 09:29
Правильно сказал.
ДСА
ДСА
вчера в 18:14
Деньги выделяют тем кому надо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:00
Богатым помогут!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:00
Действительно
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