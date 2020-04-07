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Василий Березуцкий: «Зарплаты должны быть срезаны на определенный процент»

сегодня, 11:57

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий  в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал ситуацию с сокращением зарплат футболистов.

У клубов во всем мире сейчас не очень хорошая финансовая ситуация. Много денег не поступает в бюджет по телетрансляциям и спонсорским соглашениям. Мне кажется, РПЛ или РФС должны выступить с каким-то предписанием клубам о том, как мы это можем сделать.

Тяжело сейчас всем, не стоит какие-то клубы в России выделять. В Европе некоторые команды уже определились с процентами, которые будут удержаны с зарплаты. В нашей стране надо действовать коллегиально и установить суммы для тренеров и футболистов, которые будут приемлемы для всех сторон.

Наверное, в том, что зарплаты должны быть срезаны на определенный процент, никто не сомневается. Я не думаю, что какие-то футболисты или тренеры в этой ситуации будут плакать.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 13:36
Интересно, какого сейчас судьям....
VAN ARM
VAN ARM ответил drug01
сегодня в 13:18
Всех на оклад!!!!
на минималку российскую))
Red blu
Red blu
сегодня в 12:57
Такая практика получила распространение во всем футболе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:53
Кто кому должен непонятно.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:43
Василий, сама жизнь заставляет зарплаты сделать реальными к жизни в стране давно, и не надо было для этого ждать коронавируса.
Footbolista
Footbolista ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:39
Поставить им в зал вместо тренажеров токарные станки-деньги в клуб зарабатывать.
И станки запорят и заготовки...
h_r4t4k5cs2k
h_r4t4k5cs2k
сегодня в 12:35
На минималку всех.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:22
Не правильно мыслит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:14
Поставить им в зал вместо тренажеров токарные станки-деньги в клуб зарабатывать.
drug01
drug01
сегодня в 12:02
Всех на оклад!!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:01
скоро будет столько безработных что это перестанет быть интересным
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:58
да, надо срезать
beefs
beefs
сегодня в 11:58
эо правильно...
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