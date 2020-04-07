Василий Березуцкий: «Зарплаты должны быть срезаны на определенный процент»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал ситуацию с сокращением зарплат футболистов.

У клубов во всем мире сейчас не очень хорошая финансовая ситуация. Много денег не поступает в бюджет по телетрансляциям и спонсорским соглашениям. Мне кажется, РПЛ или РФС должны выступить с каким-то предписанием клубам о том, как мы это можем сделать.

Тяжело сейчас всем, не стоит какие-то клубы в России выделять. В Европе некоторые команды уже определились с процентами, которые будут удержаны с зарплаты. В нашей стране надо действовать коллегиально и установить суммы для тренеров и футболистов, которые будут приемлемы для всех сторон.

Наверное, в том, что зарплаты должны быть срезаны на определенный процент, никто не сомневается. Я не думаю, что какие-то футболисты или тренеры в этой ситуации будут плакать.