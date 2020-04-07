Худяков: «Рассматривалась возможность доиграть сезон без зрителей»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ без зрителей.

Проговаривали на общем собрании такой вариант. У лиги есть телевизионный контракт, обязательства которого нужно выполнять. Поэтому рассматривалась возможность доиграть сезон без зрителей или хотя бы стартовать при пустых трибунах.