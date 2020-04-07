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Худяков: «Рассматривалась возможность доиграть сезон без зрителей»

сегодня, 09:36

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ без зрителей.

Проговаривали на общем собрании такой вариант. У лиги есть телевизионный контракт, обязательства которого нужно выполнять. Поэтому рассматривалась возможность доиграть сезон без зрителей или хотя бы стартовать при пустых трибунах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
сносный компромисс -
сыграть один - два - три тура без зрителей ...
по мере улучшения обстановки начать впускать болельщиков
beefs
beefs
сегодня в 10:34
не лучший, конечно вариант
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:49
Для Тамбова ничего нового - они весь сезон без зрителей.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:46
Всё равно доиграют, против УЕФА никто не пойдёт.
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