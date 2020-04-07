Сезон РПЛ может завершиться без зрителей

Матчи РПЛ после возобновления сезона, возможно, будут проводиться без зрителей. Такую информацию сообщил анонимный источник, который знаком с ситуацией.

Если к лету в России всё еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет. Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране. Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая.