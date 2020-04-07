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Сезон РПЛ может завершиться без зрителей

сегодня, 09:26

Матчи РПЛ после возобновления сезона, возможно, будут проводиться без зрителей. Такую информацию сообщил анонимный источник, который знаком с ситуацией. 

Если к лету в России всё еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет. Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране. Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая.

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makkie
makkie
сегодня в 13:19
Санчо Панса

Если так нужно, то так тому и быть....Хотя, конечно, смотреть на матчи в камерной обстановке еще то зрелище!
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Капитан, капитан - улыбнитесь (С)
Знатог
Знатог
сегодня в 13:16
Хотел бы видеть чемпионат без зрителей? Странный вопрос. Если я вижу значит уже 1 зритель есть.
Знатог
Знатог
сегодня в 13:12
Поставить на кресла портреты болельщиков, типа "бессмертного полка" (в данном случае "незаболевающий полк". Шум болельщиков записать и воспроизводить. и всё нормально.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:43, ред.
Иванов: «Клубы не обсуждали возможность завершения РПЛ без зрителей»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что вопрос о возможном проведении матчей РПЛ без зрителей не обсуждался на прошедшем на прошлой неделе заочном общем собрании клубов.

А футбол без зрителей это не футбол.

Это пародия на всеми любимый вид спорта
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:07
Если так нужно, то так тому и быть....Хотя, конечно, смотреть на матчи в камерной обстановке еще то зрелище!
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 11:39, ред.
сезон можно доиграть в лужниках и на локомотиве на следующий день ( по 4 игры в туре, тур играется в два дня) на двух этих стадионах посадить по 5000 солдат, которые перед играми сдают тесты на короновирус и рассаживаются по всему стадиону. получится и со зрителями, которые по ходу турнира сами выбирут кого поддерживать из наших клубов. при пустых трибунах играть сложно и это уже не футбол, а тренеровка. судя по тому, что короновирус только начал расползаться по нашей стране сделать из солдат масовку на стадионе по мне лучший вариант, в нынешней ситуации ждать, что к концу мая всё закончится просто глупо, вирус отступать не намерен. без зрителей если играть? а зачем вообще тогда прекращали чемпионат? нужно вернуть на экраны спорт пока у людей от самоизоляции крыша не поехала😂 в худшем случае вместо зрителей нужно повесить шарики со смайликами как на поле чудес😂
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:32
ну хоть по ТВ пусть покажут его Величество ФУТБОЛ...
makkie
makkie
сегодня в 11:05, ред.
Порнография какая-то получится... обычные товарняки вполсилы)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:59
Что не предпринимай,всё равно будут недовольные.Отмени результаты сезона-недовольны,объяви "Зенит" чемпионом-недовольны...Так что вариант завершить сезон,определив честно победителя(пусть и без зрителей,в обстановке всеобщего напряжения)-это самый приемлемый путь.А визжать "Футбол без болельщиков-не футбол"-это игнорировать сложившиеся обстоятельства.Подозреваю,что самые ярые приверженцы этой позиции не имеют возможности ходить на стадион,на матчи РПЛ.
ildar_3871
ildar_3871 ответил VAN ARM
сегодня в 10:55
так зачем нам тогда футбол!!!
Футбол без зрителей это для чиновников !
112910415
112910415
сегодня в 10:52
лишь бы он без футболистов не завершился !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:51
так зачем нам тогда футбол!!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:49, ред.
Надо обнулять чемпионат , чем завершать без зрителей в угоду некоторым !
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 10:46
Спартаку все равно,никто и так не ходил на закрывашку..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:16
Думаю России не надо оглядываться на кого то, а взять и провести остаток чемпионата в рамках одного турнира, в южных городах. Сочи, Краснодар, Ростов, Грозный. Географическая близость этих городов, а так же инфраструктура позволит это сделать.
От такого турнира будут только одни плюсы, как в спортивном плане, так и в экономическом. Единственный минус будет игра без зрителей, но в данной ситуации просто придётся этим пожертвовать.
Турнир можно уже провести в мае, июне.
Всем здоровья!
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 10:03
При таком решении сезон можно было и не прерывать......
shlomo
shlomo
сегодня в 09:52
Ну хоть так....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:47
Футбол без нормальных футболистов...теперь еще и без зрителей...осталось мяч забрать...пусть так бегают...
particular
particular
сегодня в 09:43
Ради футбольной объективности и спортивного распределения мест, справедливо будет пожертвовать зрелищностью и присутствием болельщиков...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:36
Умней можно придумать - только если крутить фильмы в кинотеатрах без зрителей....)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:32
Такой футбол нам не нужен.
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