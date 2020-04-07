ГлавнаяНовости

Уткин: «Кокорина сплавили в „Сочи“, потому что Дзюба не хочет конкуренции»

сегодня, 11:37

Известный российский блогер и журналист Василий Уткин выдвинул свою версию причины перехода Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Сейчас все более и более понятной становится история, которая сформировалась в виду чемпионата Европы на стыке января и февраля, а именно — трансферная история в лагере «Зенита». «Зенит» был таким непроизносимым хедлайнером того периода, потому что речь шла о Кокорине и «Сочи». «Зенит» там тоже фигурировал, как кусок мяса в супе, до которого очередь тоже дойдет. Параллельно прозвучала история о том, что Артем Дзюба отказался от перехода в «Тоттенхэм», потому что переговорил с Алексеем Миллером и решил остаться в России, в «Зените». Я вам расскажу, что же это была на самом деле за история.

Артем Дзюба действительно мечтал играть в Англии и шире — в Европе. Действительно очень хотел туда уехать после успешного для себя чемпионата мира, но времени было слишком мало. Поручено это было Алану Агузарову, который естественно провалился в исполнении этого пожелания. Эта история добавила пару пирожных в отношение Артема Дзюбы к агентам. Агентов постоянных у него не было никогда. Сначала так сложилось, потом он кинул агента Сафонова — не заплатил ему более 100 тысяч евро. История старая, даже Сафонов перестал о ней вспоминать.

В одном из последних пассажей Дзюбы, когда он затронул меня, он снова наехал на агентов. На Ткаченко почему-то, который к нему никакого отношения никогда вообще не имел. Что может быть у Дзюбы плохого с Ткаченко? Только одно: Ткаченко — агент Смолова, а Смолов был конкурентом Дзюбы перед ЧМ-2018. На чемпионате мира Дзюба его уделал, но то было на чемпионате мира, а до у Артема был очень сложный сезон, в котором он не мог найти опору. Чемпионат мира все изменил в жизни Артема Дзюбы, он стал настоящим национальным символом, и в связи с этим у него, помимо прочего, появился коммерческий агент — Табрис Шахиди, очень известная фигура в российском шоу-бизнесе. Но теперь около Дзюбы и Табриса Шахиди нет. Почему? Потому что человек не доверяет агентам: когда нужно делиться заработком, у Дзюбы на душе становится очень и очень ржаво. Шахиди уже нет, и Дзюба по всем делам отправляет в «Зенит», там есть такая девушка Аня, она всем этим занимается.

И весной Дзюба оказался человеком, у которого все яйца сложены в одну корзину. Его коммерческие интересы представляет «Зенит», у него нет агента, идти ли ему в «Тоттенхэм», он советовался с Миллером. Звонок из Англии действительно был, это факт. Не знаю, какой степени заинтересованности. Точно звонил не Моуриньо, но звонок был.

Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в «Зените» в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. Дзюба, как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза — все об этом говорили. Даже в тех играх, когда Дзюбы на поле не было, «Зенит» играл так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в «Сочи» — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвел бы совершенно другое впечатление.

Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре. Это очень интересная история, в которой Дзюба остался единственным бенефициаром. «Зенит» и его имидж разрушены, «Сочи» стал притчей во языцех. Кокорин давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. Так или иначе, Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер 1.

Все новости
Сорокин: «Заявление о взятках — попытка очернить Россию»
Сегодня, 14:17 Комментарии2
Колосков: «Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях»
Сегодня, 13:33 Комментарии9
Казаев: «Я, естественно, недоволен сокращением зарплаты»
Сегодня, 13:24 Комментарии4
Созин: «С позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено»
Сегодня, 13:21 Комментарии12
Медведев: «РПЛ рассмотрит возможность завершения сезона без зрителей»
Сегодня, 13:08 Комментарии4
ОфициальноРуководство и тренерский штаб «Зенита» согласились на сокращение зарплат
Сегодня, 13:05 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 14:11
Очень грозное бревно
С берегов столицы машет
Дзюбою зовут его
Так как чел частенько мажет
На мизинец наступил
Малком тут же в лазарете
По Азмуну походил
Тёма тут же в винегрете
Тут опять пришла напасть
Сам Кокоша вышел в ночИ
Но Дзюбинье не пропасть
Сашу он отправил в Сочи.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:08
А весенняя охота на "Уток" откроется???
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:27
Все они пауки.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:18
уткин провокатор - это однозначно, дзюба - тупорылое 12 - это факт.
вот и всё.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил armeec_
сегодня в 13:11, ред.
Очень интересный у вас подход к Васи.) Когда он загнал пыль про звонок с Москвы по Кокорину, так он у вас сразу стал челиком последней инстанции )) Но стоит ему только что-то нехорошее про Зенит и его игроков сказать, так он тут же у вас превращается в "желтизну" и.т.д )) Удивительное явление на берегах Невы ))
Ничего подобного. По Кокорину верилось, потому что у Уткина не было явного конфликта, не было кстати и фамилий. Что касается Артёма, то Уткину уже давно не верим. Он нас называет имеперией зла...не доказывая. Говорит и не доказывает...с Артёмом у них явный конфликт, он заинтересованная сторона.Да и вообще Вася уже пару лет....несёт на Семина, хотя тот реально тащит Локо. А эти его слова о Смолове....что ок, что он сбежал с карантина. Хотя Васи всё равно спасибо, пусть держит Артёма в тонусе, для него мотиватиция это всё....впереди важные матчи, надо чтобы Артём нас тащил к победам и трофеям.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:54
Дзюба всех расставил по местам. Одного споил, другого пребил, третьего подкупил, четвертого слил.... и лучшим прослыл.... 😁. ....
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:48
кто-то еще читает бредни этого балабола?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:35
Стоит ли говорить, почему Малком полгода был на больничном
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:33
Кокорина сплавили в Сочи из за Дзюбы.

СРАМОТА.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил Footbolista
сегодня в 12:26
По какой реке сплавляли это бревно?)...
Переоцененный игрочишка.)))
Red blu
Red blu
сегодня в 12:24
Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер 1.

Как одна из версий имеет право на жизнь.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:21
По какой реке сплавляли это бревно?)...
blitz
blitz
сегодня в 12:19
Боится, значит знает что раздута его значимость....
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:18
Это не новость. ..Манчини тогда показал кому играть а кому сидеть. Он такие вещи не понимает, а Семак сделает так....как ему скажет сверху.
armeec_
armeec_ ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:14
Когда то был интересный журналист....с остроумными репортажами.... Пока не впал в пучины "желтизны" в погоне за подписчиками... Не думаю что последние опусы - "Бухгалтерия Чертаново"..."Дзюба - киллер конкурентов"...добавят вистов этому некогда неплохому обозревателю.... Ну а вообще было бы немного скучно без "правдивых историй" таких индивидуумов как бывший судья Федотов...бывший классный журналист Уткин - со своими извечными незабываемыми обидками на Газпром....)))))))
Очень интересный у вас подход к Васи.)
Когда он загнал пыль про звонок с Москвы по Кокорину, так он у вас сразу стал челиком последней инстанции ))
Но стоит ему только что-то нехорошее про Зенит и его игроков сказать, так он тут же у вас превращается в "желтизну" и.т.д ))
Удивительное явление на берегах Невы ))
BenderBender
BenderBender
сегодня в 12:13
Вот, во что точно верю, это что зюба ч...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:05
"но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал." Эка маханул. Может Вы господин Уткин будете определять кого вызывать в сборную, а кого нет, ну и заодно за результат ответите, или все же это прерогатива главного тренера? "Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре." Как говорится на нет и суда нет.
particular
particular
сегодня в 12:00
Одно из мнений, которых много и которые подпитываются неприязнью друг к другу...
В этом замесе нет правых и виноватых, в нём мало бизнеса, футбола, смысла и логики... Персонажи имеют небезупречную репутацию и их высказывания - это не истина, не правда и не ложь...
Это попытка отмыться и продезинфицироваться..:) Хотя бы, на время..:))
cska minus
cska minus
сегодня в 11:58
С Уткиным может получиться также как и с болельщиками Спартака...
Я вот одного не понимаю, когда скандировали болельщики против Дзюбы, все это так горячо обсуждали, даже санкции применили.
А давайте вспомним Широкова. Его поливали свои же болельщики, до сих пор в его честь баннеры вывешивают, и где санкции?
Лицемерный клуб Зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:54
Когда то был интересный журналист....с остроумными репортажами....
Пока не впал в пучины "желтизны" в погоне за подписчиками...
Не думаю что последние опусы - "Бухгалтерия Чертаново"..."Дзюба - киллер конкурентов"...добавят вистов этому некогда неплохому обозревателю....

Ну а вообще было бы немного скучно без "правдивых историй" таких индивидуумов как бывший судья Федотов...бывший классный журналист Уткин - со своими извечными незабываемыми обидками на Газпром....)))))))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 11:52
ахаххахаха
makkie
makkie
сегодня в 11:47
Дзюба - ТРУС!
А сейчас еще и новый жирный контракт себе выбивать будет. И если Зенит не согласится, уйдет куда-нибудь в Динамо.
МапС
МапС
сегодня в 11:44
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:43
"Журналистишко...."
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:42
правильно))больше одного дерева нельзя!!!лимит!!)))
drug01
drug01
сегодня в 11:38
это шутка1
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:38
Брехня
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100