Уткин: «Кокорина сплавили в „Сочи“, потому что Дзюба не хочет конкуренции»

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сегодня, 11:37

Известный российский блогер и журналист Василий Уткин выдвинул свою версию причины перехода Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Сейчас все более и более понятной становится история, которая сформировалась в виду чемпионата Европы на стыке января и февраля, а именно — трансферная история в лагере «Зенита». «Зенит» был таким непроизносимым хедлайнером того периода, потому что речь шла о Кокорине и «Сочи». «Зенит» там тоже фигурировал, как кусок мяса в супе, до которого очередь тоже дойдет. Параллельно прозвучала история о том, что Артем Дзюба отказался от перехода в «Тоттенхэм», потому что переговорил с Алексеем Миллером и решил остаться в России, в «Зените». Я вам расскажу, что же это была на самом деле за история.

Артем Дзюба действительно мечтал играть в Англии и шире — в Европе. Действительно очень хотел туда уехать после успешного для себя чемпионата мира, но времени было слишком мало. Поручено это было Алану Агузарову, который естественно провалился в исполнении этого пожелания. Эта история добавила пару пирожных в отношение Артема Дзюбы к агентам. Агентов постоянных у него не было никогда. Сначала так сложилось, потом он кинул агента Сафонова — не заплатил ему более 100 тысяч евро. История старая, даже Сафонов перестал о ней вспоминать.

В одном из последних пассажей Дзюбы, когда он затронул меня, он снова наехал на агентов. На Ткаченко почему-то, который к нему никакого отношения никогда вообще не имел. Что может быть у Дзюбы плохого с Ткаченко? Только одно: Ткаченко — агент Смолова, а Смолов был конкурентом Дзюбы перед ЧМ -2018. На чемпионате мира Дзюба его уделал, но то было на чемпионате мира, а до у Артема был очень сложный сезон, в котором он не мог найти опору. Чемпионат мира все изменил в жизни Артема Дзюбы, он стал настоящим национальным символом, и в связи с этим у него, помимо прочего, появился коммерческий агент — Табрис Шахиди, очень известная фигура в российском шоу-бизнесе. Но теперь около Дзюбы и Табриса Шахиди нет. Почему? Потому что человек не доверяет агентам: когда нужно делиться заработком, у Дзюбы на душе становится очень и очень ржаво. Шахиди уже нет, и Дзюба по всем делам отправляет в «Зенит», там есть такая девушка Аня, она всем этим занимается.

И весной Дзюба оказался человеком, у которого все яйца сложены в одну корзину. Его коммерческие интересы представляет «Зенит», у него нет агента, идти ли ему в «Тоттенхэм», он советовался с Миллером. Звонок из Англии действительно был, это факт. Не знаю, какой степени заинтересованности. Точно звонил не Моуриньо, но звонок был.

Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в «Зените» в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. Дзюба, как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза — все об этом говорили. Даже в тех играх, когда Дзюбы на поле не было, «Зенит» играл так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в «Сочи» — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвел бы совершенно другое впечатление.